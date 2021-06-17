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Разработчики "Спутника V" представят препарат против индийского штамма
Разработчики "Спутника V" представят препарат против индийского штамма - РИА Новости, 17.06.2021
Разработчики "Спутника V" представят препарат против индийского штамма
Создатели "Спутника V" планируют представить препарат против индийского штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:04
2021-06-17T15:38
вакцина "спутник v"
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Создатели "Спутника V" планируют представить препарат против индийского штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.Отмечается, что это будет так называемая бустерная прививка — дополнительная доза к уже введенному препарату, которая усиливает его эффект.Разработчики также подчеркнули, что будущее — за "коктейлями" вакцин, то есть комбинациями препаратов. "Мы предлагаем всем производителям вакцин использовать наш укол против мутаций коронавируса", — добавили они.В июне генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев говорил журналистам, что первые испытания комбинации российской вакцины с китайскими препаратами могут пройти в арабских странах."Спутник V" зарегистрировали в 60 странах с общим населением три миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами этот препарат занимает второе место в мире. Его создали на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека с использованием двух разных векторов для двух прививок. Это позволяет обеспечить более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие одинаковый механизм доставки для обеих прививок.
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вакцина "спутник v", россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19

Разработчики "Спутника V" представят препарат против индийского штамма

15:04 17.06.2021 (обновлено: 15:38 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с российским препаратом Sputnik V
Медицинский работник держит в руках шприц с российским препаратом Sputnik V - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Создатели "Спутника V" планируют представить препарат против индийского штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.
Отмечается, что это будет так называемая бустерная прививка — дополнительная доза к уже введенному препарату, которая усиливает его эффект.
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Разработчики также подчеркнули, что будущее — за "коктейлями" вакцин, то есть комбинациями препаратов.
"Мы предлагаем всем производителям вакцин использовать наш укол против мутаций коронавируса", — добавили они.
В июне генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев говорил журналистам, что первые испытания комбинации российской вакцины с китайскими препаратами могут пройти в арабских странах.
"Спутник V" зарегистрировали в 60 странах с общим населением три миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами этот препарат занимает второе место в мире. Его создали на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека с использованием двух разных векторов для двух прививок. Это позволяет обеспечить более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие одинаковый механизм доставки для обеих прививок.
 
Вакцина "Спутник V"РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийКоронавирус COVID-19
 
 
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