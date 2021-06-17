https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737409082.html

Разработчики "Спутника V" представят препарат против индийского штамма

Разработчики "Спутника V" представят препарат против индийского штамма - РИА Новости, 17.06.2021

Разработчики "Спутника V" представят препарат против индийского штамма

Создатели "Спутника V" планируют представить препарат против индийского штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:04

2021-06-17T15:04

2021-06-17T15:38

вакцина "спутник v"

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Создатели "Спутника V" планируют представить препарат против индийского штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.Отмечается, что это будет так называемая бустерная прививка — дополнительная доза к уже введенному препарату, которая усиливает его эффект.Разработчики также подчеркнули, что будущее — за "коктейлями" вакцин, то есть комбинациями препаратов. "Мы предлагаем всем производителям вакцин использовать наш укол против мутаций коронавируса", — добавили они.В июне генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев говорил журналистам, что первые испытания комбинации российской вакцины с китайскими препаратами могут пройти в арабских странах."Спутник V" зарегистрировали в 60 странах с общим населением три миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами этот препарат занимает второе место в мире. Его создали на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека с использованием двух разных векторов для двух прививок. Это позволяет обеспечить более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие одинаковый механизм доставки для обеих прививок.

https://ria.ru/20210617/protsenko-1737340157.html

россия

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2021

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вакцина "спутник v", россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19