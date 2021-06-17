https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737371017.html

В Москве за сутки госпитализировали 1854 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1854 человека с COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1854 человека с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1854 человека с коронавирусом, на ИВЛ находятся 532 пациента, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T12:03

2021-06-17T12:03

2021-06-17T12:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1854 человека с коронавирусом, на ИВЛ находятся 532 пациента, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID."В Москве выявлено 6195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1854 человека. На ИВЛ находится 532 человека. В городе выздоровели еще 3636 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 106 615", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице за сутки скончались 73 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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