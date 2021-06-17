https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737371017.html
В Москве за сутки госпитализировали 1854 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1854 человека с COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1854 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1854 человека с коронавирусом, на ИВЛ находятся 532 пациента, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T12:03
2021-06-17T12:03
2021-06-17T12:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729083576_80:0:3076:1685_1920x0_80_0_0_dce0120af00d08a2aefa6e7e730433a8.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1854 человека с коронавирусом, на ИВЛ находятся 532 пациента, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID."В Москве выявлено 6195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1854 человека. На ИВЛ находится 532 человека. В городе выздоровели еще 3636 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 106 615", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице за сутки скончались 73 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729083576_254:0:2983:2047_1920x0_80_0_0_8b4af435932c13a917579f3face0cde2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество
В Москве за сутки госпитализировали 1854 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1854 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 532 пациента