https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737367623.html

В России выявили 14 057 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 14 057 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 17.06.2021

В России выявили 14 057 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 14 057, до 5 264 047, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:46

2021-06-17T11:46

2021-06-17T13:23

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729070381_0:248:3200:2048_1920x0_80_0_0_795c2003fff7b2760336b15035e61e0c.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 14 057, до 5 264 047, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 264 047 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,27%.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество