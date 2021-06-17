https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737367623.html
В России выявили 14 057 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 14 057 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 17.06.2021
В России выявили 14 057 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 14 057, до 5 264 047, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:46
2021-06-17T11:46
2021-06-17T13:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729070381_0:248:3200:2048_1920x0_80_0_0_795c2003fff7b2760336b15035e61e0c.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 14 057, до 5 264 047, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 264 047 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,27%.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729070381_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_db8db4b215a794ade3dff389df101ec3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество
В России выявили 14 057 новых случаев заражения коронавирусом
11:46 17.06.2021 (обновлено: 13:23 17.06.2021)
В России выявили 14 057 новых случаев заражения коронавирусом