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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737367623.html
В России выявили 14 057 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 14 057 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 17.06.2021
В России выявили 14 057 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 14 057, до 5 264 047, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:46
2021-06-17T13:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 14 057, до 5 264 047, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 264 047 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,27%.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество
В России выявили 14 057 новых случаев заражения коронавирусом
11:46 17.06.2021 (обновлено: 13:23 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В России выявили 14 057 новых случаев заражения коронавирусом

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 14 057, до 5 264 047, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 14 057 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2175 (15,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 264 047 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,27%.
 
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