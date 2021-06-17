https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737341617.html

В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19

В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021

В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19

Оперштаб в Калининградской области ввёл новые ограничения из-за распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T08:14

2021-06-17T08:14

2021-06-17T09:42

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Оперштаб в Калининградской области ввёл новые ограничения из-за распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства региона.Из изменений, внесенных в постановление правительства об ограниченных мерах, текст которых размещен на сайте администрации, следует, что с 17 июня в регионе запрещено: проводить массовые мероприятия с неопределённым количеством участников, размещать в гостиницах, отелях, гостевых домах детские туристические группы из других регионов, а общепит закрывается с 00 до 6 утра, кроме доставки.Кроме того, в торговых центрах рестораны, кафе и фуд-корты без отдельного входа должны на две недели сократить количество посадочных мест наполовину.Также в связи с этим фан-зоны на территории стадиона "Калининград" не будет.Развлекательные, просветительские и деловые мероприятия проводить разрешено, если общее число участников, организаторов, зрителей или посетителей не превышает 150 человек. Все они должны быть привиты или иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, действительный трое суток.Отмечается, что церемонии вручения аттестатов состоятся с соблюдением масочного режима и социальной дистанции, но родителям разрешено присутствовать.

https://ria.ru/20210616/pik-1737168401.html

https://ria.ru/20210616/antitela-1737157119.html

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