https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737341617.html
В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021
В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
Оперштаб в Калининградской области ввёл новые ограничения из-за распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T08:14
2021-06-17T08:14
2021-06-17T09:42
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Оперштаб в Калининградской области ввёл новые ограничения из-за распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства региона.Из изменений, внесенных в постановление правительства об ограниченных мерах, текст которых размещен на сайте администрации, следует, что с 17 июня в регионе запрещено: проводить массовые мероприятия с неопределённым количеством участников, размещать в гостиницах, отелях, гостевых домах детские туристические группы из других регионов, а общепит закрывается с 00 до 6 утра, кроме доставки.Кроме того, в торговых центрах рестораны, кафе и фуд-корты без отдельного входа должны на две недели сократить количество посадочных мест наполовину.Также в связи с этим фан-зоны на территории стадиона "Калининград" не будет.Развлекательные, просветительские и деловые мероприятия проводить разрешено, если общее число участников, организаторов, зрителей или посетителей не превышает 150 человек. Все они должны быть привиты или иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, действительный трое суток.Отмечается, что церемонии вручения аттестатов состоятся с соблюдением масочного режима и социальной дистанции, но родителям разрешено присутствовать.
https://ria.ru/20210616/pik-1737168401.html
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туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, калининградская область, общество
В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
08:14 17.06.2021 (обновлено: 09:42 17.06.2021)
Оперштаб в Калининградской области ввел новые ограничения из-за распространения коронавируса
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости.
Оперштаб в Калининградской области
ввёл новые ограничения из-за распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Из изменений, внесенных в постановление правительства об ограниченных мерах, текст которых размещен на сайте администрации, следует, что с 17 июня в регионе запрещено: проводить массовые мероприятия с неопределённым количеством участников, размещать в гостиницах, отелях, гостевых домах детские туристические группы из других регионов, а общепит закрывается с 00 до 6 утра, кроме доставки.
Кроме того, в торговых центрах рестораны, кафе и фуд-корты без отдельного входа должны на две недели сократить количество посадочных мест наполовину.
Также в связи с этим фан-зоны на территории стадиона "Калининград" не будет.
"Усиливаем контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и общественном транспорте. Работодателям рекомендуем перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников", - пояснили в пресс-службе правительства Калининградской области.
Развлекательные, просветительские и деловые мероприятия проводить разрешено, если общее число участников, организаторов, зрителей или посетителей не превышает 150 человек. Все они должны быть привиты или иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, действительный трое суток.
Отмечается, что церемонии вручения аттестатов состоятся с соблюдением масочного режима и социальной дистанции, но родителям разрешено присутствовать.