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В МИД прокомментировали коммюнике саммита G7
В МИД прокомментировали коммюнике саммита G7 - РИА Новости, 17.06.2021
В МИД прокомментировали коммюнике саммита G7
Конфронтационная антироссийская риторика, выраженная в итоговом коммюнике саммита G7 по отношению к России, не способствует оздоровлению атмосферы в отношениях... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T16:06
2021-06-17T16:06
2021-06-17T16:06
россия
мария захарова
g7
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Конфронтационная антироссийская риторика, выраженная в итоговом коммюнике саммита G7 по отношению к России, не способствует оздоровлению атмосферы в отношениях Москвы и Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что касается состоявшейся дискуссии и соответствующих пассажей итогового коммюнике (саммита) по России, то, как и ожидалось, ничего принципиально нового мы не увидели. Опять же был воспроизведен известный набор конфронтационных установок. Что же, если наши коллеги не могут самовыражаться иначе, запретить мы им этого не можем и, наверное, и не хотим. Очевидно, что бесконечные упражнения в антироссийской риторике не способствует оздоровлению атмосферы в отношениях между Западом и Россией", - сказала она на брифинге в четверг.При этом, отметила она, в Москве был услышан тезис о стремлении G7 к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. "Мы надеемся, это не пустые слова, а искренне желание участников саммита, и мало того - они смогут подкрепить эти свои заявления конкретными практическими действиями. Мы, со своей стороны, стабильность и предсказуемость в международных отношениях демонстрировали не только не раз, а регулярно это делаем. Вновь подтверждаем готовность к встречным шагам - разумеется, строго на основе равноправия, прагматизма и взаимного уважения", - подчеркнула Захарова.
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россия, мария захарова, g7, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, в мире
В МИД прокомментировали коммюнике саммита G7
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала итоговое коммюнике саммита G7
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Конфронтационная антироссийская риторика, выраженная в итоговом коммюнике саммита G7
по отношению к России
, не способствует оздоровлению атмосферы в отношениях Москвы и Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается состоявшейся дискуссии и соответствующих пассажей итогового коммюнике (саммита) по России, то, как и ожидалось, ничего принципиально нового мы не увидели. Опять же был воспроизведен известный набор конфронтационных установок. Что же, если наши коллеги не могут самовыражаться иначе, запретить мы им этого не можем и, наверное, и не хотим. Очевидно, что бесконечные упражнения в антироссийской риторике не способствует оздоровлению атмосферы в отношениях между Западом и Россией", - сказала она на брифинге в четверг.
При этом, отметила она, в Москве был услышан тезис о стремлении G7 к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. "Мы надеемся, это не пустые слова, а искренне желание участников саммита, и мало того - они смогут подкрепить эти свои заявления конкретными практическими действиями. Мы, со своей стороны, стабильность и предсказуемость в международных отношениях демонстрировали не только не раз, а регулярно это делаем. Вновь подтверждаем готовность к встречным шагам - разумеется, строго на основе равноправия, прагматизма и взаимного уважения", - подчеркнула Захарова.