Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210617/kommyunike-1737422830.html
В МИД прокомментировали коммюнике саммита G7
В МИД прокомментировали коммюнике саммита G7 - РИА Новости, 17.06.2021
В МИД прокомментировали коммюнике саммита G7
Конфронтационная антироссийская риторика, выраженная в итоговом коммюнике саммита G7 по отношению к России, не способствует оздоровлению атмосферы в отношениях... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T16:06
2021-06-17T16:06
россия
мария захарова
g7
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_108:0:3036:1647_1920x0_80_0_0_6a864c8b69646fe8cfe7350b0e2a6979.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Конфронтационная антироссийская риторика, выраженная в итоговом коммюнике саммита G7 по отношению к России, не способствует оздоровлению атмосферы в отношениях Москвы и Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что касается состоявшейся дискуссии и соответствующих пассажей итогового коммюнике (саммита) по России, то, как и ожидалось, ничего принципиально нового мы не увидели. Опять же был воспроизведен известный набор конфронтационных установок. Что же, если наши коллеги не могут самовыражаться иначе, запретить мы им этого не можем и, наверное, и не хотим. Очевидно, что бесконечные упражнения в антироссийской риторике не способствует оздоровлению атмосферы в отношениях между Западом и Россией", - сказала она на брифинге в четверг.При этом, отметила она, в Москве был услышан тезис о стремлении G7 к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. "Мы надеемся, это не пустые слова, а искренне желание участников саммита, и мало того - они смогут подкрепить эти свои заявления конкретными практическими действиями. Мы, со своей стороны, стабильность и предсказуемость в международных отношениях демонстрировали не только не раз, а регулярно это делаем. Вновь подтверждаем готовность к встречным шагам - разумеется, строго на основе равноправия, прагматизма и взаимного уважения", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20210613/g7-1736856932.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_8a3ddc9421c556cef9d5c44e1eaa0eaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария захарова, g7, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, в мире
В МИД прокомментировали коммюнике саммита G7
16:06 17.06.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала итоговое коммюнике саммита G7

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Конфронтационная антироссийская риторика, выраженная в итоговом коммюнике саммита G7 по отношению к России, не способствует оздоровлению атмосферы в отношениях Москвы и Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается состоявшейся дискуссии и соответствующих пассажей итогового коммюнике (саммита) по России, то, как и ожидалось, ничего принципиально нового мы не увидели. Опять же был воспроизведен известный набор конфронтационных установок. Что же, если наши коллеги не могут самовыражаться иначе, запретить мы им этого не можем и, наверное, и не хотим. Очевидно, что бесконечные упражнения в антироссийской риторике не способствует оздоровлению атмосферы в отношениях между Западом и Россией", - сказала она на брифинге в четверг.
Саммит G7 в Великобритании - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
13 июня, 15:27
В G7 заявили о заинтересованности в стабильных отношениях с Россией
При этом, отметила она, в Москве был услышан тезис о стремлении G7 к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. "Мы надеемся, это не пустые слова, а искренне желание участников саммита, и мало того - они смогут подкрепить эти свои заявления конкретными практическими действиями. Мы, со своей стороны, стабильность и предсказуемость в международных отношениях демонстрировали не только не раз, а регулярно это делаем. Вновь подтверждаем готовность к встречным шагам - разумеется, строго на основе равноправия, прагматизма и взаимного уважения", - подчеркнула Захарова.
 
РоссияМария ЗахароваG7Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:11Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев
17:10В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
17:10В ЛНР обвинили Киев в спекуляции на теме Минских соглашений
17:09В Воронеже ввели режим ЧС из-за прорыва водопровода
17:08Врачи назвали наиболее опасный штамм COVID-19
17:05Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
17:04В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
16:57В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
16:54СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
16:53Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
16:47В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом
16:47В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии"
16:47Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна
16:44Эксперт объяснил причины арктических страхов США
16:41Эрдоган допустил переговоры с Путиным по Зангезурскому коридору
16:37Вирусолог Альтштейн оценил вероятность локдауна в Москве
16:36Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета на въезд на Украину
16:34ГП выявила необоснованный рост цен на продукты в нескольких регионах
16:34Мир в Европе возможен только с Россией, заявил Курц
16:29Главный раввин России призвал евреев прививаться от коронавируса
Лента новостейМолния