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https://ria.ru/20210617/kiberprostranstvo-1737331843.html
Американский эксперт рассказал о "Диком Западе" в киберпространстве
Американский эксперт рассказал о "Диком Западе" в киберпространстве - РИА Новости, 17.06.2021
Американский эксперт рассказал о "Диком Западе" в киберпространстве
Диалог между США и Россией поможет разрядить "атмосферу Дикого Запада" в киберпространстве, заявил РИА Новости специалист в области компьютерных технологий,... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T01:44
2021-06-17T01:44
россия
джо байден
владимир путин
москва
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Диалог между США и Россией поможет разрядить "атмосферу Дикого Запада" в киберпространстве, заявил РИА Новости специалист в области компьютерных технологий, почетный представитель американских Ассоциации по вычислительной технике и Института инженеров электротехники и электроники Чак Истом.В среду российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом заявил, что РФ и США начнут консультации по кибербезопасности.Эксперт отметил, что в отличие от традиционных военных действий соперничество в киберпространстве не регулируется международно признанными правилами, такими как Женевская конвенция. По его словам, выработка "киберверсии" подобной конвенции будет выгодна для всего международного сообщества.Страны Запада не раз обвиняли РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
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россия, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире
Американский эксперт рассказал о "Диком Западе" в киберпространстве
01:44 17.06.2021
 
© AP Photo / Cliff OwenСотрудник Национального центра кибербезопасности и интеграции коммуникаций в Арлингтоне, штат Вирджиния
Сотрудник Национального центра кибербезопасности и интеграции коммуникаций в Арлингтоне, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© AP Photo / Cliff Owen

Эксперт из США Чак Истом рассказал, как саммит в Женеве повлияет на угрозы в киберпространстве

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Диалог между США и Россией поможет разрядить "атмосферу Дикого Запада" в киберпространстве, заявил РИА Новости специалист в области компьютерных технологий, почетный представитель американских Ассоциации по вычислительной технике и Института инженеров электротехники и электроники Чак Истом.
В среду российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом заявил, что РФ и США начнут консультации по кибербезопасности.
"Начало обсуждения вопросов какого-то упорядочения киберпространства двумя самыми могущественными мировыми державами может означать наступление разрядки атмосферы "Дикого Запада" в этой области. Это, безусловно, улучшит глобальную безопасность", - сказал собеседник агентства.
Эксперт отметил, что в отличие от традиционных военных действий соперничество в киберпространстве не регулируется международно признанными правилами, такими как Женевская конвенция. По его словам, выработка "киберверсии" подобной конвенции будет выгодна для всего международного сообщества.
Страны Запада не раз обвиняли РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
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