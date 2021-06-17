https://ria.ru/20210617/kiberprostranstvo-1737331843.html

Американский эксперт рассказал о "Диком Западе" в киберпространстве

Американский эксперт рассказал о "Диком Западе" в киберпространстве - РИА Новости, 17.06.2021

Американский эксперт рассказал о "Диком Западе" в киберпространстве

Диалог между США и Россией поможет разрядить "атмосферу Дикого Запада" в киберпространстве, заявил РИА Новости специалист в области компьютерных технологий,... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T01:44

2021-06-17T01:44

2021-06-17T01:44

россия

джо байден

владимир путин

москва

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Диалог между США и Россией поможет разрядить "атмосферу Дикого Запада" в киберпространстве, заявил РИА Новости специалист в области компьютерных технологий, почетный представитель американских Ассоциации по вычислительной технике и Института инженеров электротехники и электроники Чак Истом.В среду российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом заявил, что РФ и США начнут консультации по кибербезопасности.Эксперт отметил, что в отличие от традиционных военных действий соперничество в киберпространстве не регулируется международно признанными правилами, такими как Женевская конвенция. По его словам, выработка "киберверсии" подобной конвенции будет выгодна для всего международного сообщества.Страны Запада не раз обвиняли РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.

https://ria.ru/20210616/summit-1737319118.html

россия

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире