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Путин о киберсфере: "Важно объединить усилия с США, а не собачиться"
Путин о киберсфере: "Важно объединить усилия с США, а не собачиться" - РИА Новости, 17.06.2021
Путин о киберсфере: "Важно объединить усилия с США, а не собачиться"
Для России важно объединить усилия по борьбе с киберпреступностью с США, нежели собачиться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:26
2021-06-17T16:43
россия
джо байден
владимир путин
женева (город)
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Для России важно объединить усилия по борьбе с киберпреступностью с США, нежели собачиться, заявил президент России Владимир Путин."И для нас, и для них это чрезвычайно важно, вместо того, чтобы собачиться, как у нас в народе говорят, не лучше ли объединить усилия для борьбы с киберпреступностью", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.Помимо этого, российский лидер отметил, что когда совсем не разговаривают люди, тогда больше взаимных претензий там, где их может не быть."Когда совсем не разговаривают люди, то тогда все больше и больше взаимных претензий и озабоченностей возникает там, где их могло бы и не быть", - сказал Путин.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду, 16 июня, в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв.
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60
Путин о киберсфере и США: Лучше объединить усилия, чем собачиться
Для России важно объединить усилия по борьбе с киберпреступностью с США, нежели собачиться, заявил президент России Владимир Путин.
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россия, джо байден, владимир путин, женева (город), в мире, сша
Путин о киберсфере: "Важно объединить усилия с США, а не собачиться"
15:26 17.06.2021 (обновлено: 16:43 17.06.2021)
 

Путин: очень важно объединить с США усилия по борьбе с киберпреступностью, а не собачиться

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Для России важно объединить усилия по борьбе с киберпреступностью с США, нежели собачиться, заявил президент России Владимир Путин.
"И для нас, и для них это чрезвычайно важно, вместо того, чтобы собачиться, как у нас в народе говорят, не лучше ли объединить усилия для борьбы с киберпреступностью", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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Помимо этого, российский лидер отметил, что когда совсем не разговаривают люди, тогда больше взаимных претензий там, где их может не быть.
"Когда совсем не разговаривают люди, то тогда все больше и больше взаимных претензий и озабоченностей возникает там, где их могло бы и не быть", - сказал Путин.
Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду, 16 июня, в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв.
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)В миреСША
 
 
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