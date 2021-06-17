https://ria.ru/20210617/kiberbezopasnost-1737359780.html

В Кремле оценили перспективы сотрудничества с США по кибербезопасности

В Кремле оценили перспективы сотрудничества с США по кибербезопасности - РИА Новости, 17.06.2021

В Кремле оценили перспективы сотрудничества с США по кибербезопасности

Соглашения по кибербезопасности России с США не могли быть достигнуты, такие задачи не ставились, достигнуто понимание о необходимости обсудить тему, заявил... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:13

2021-06-17T11:13

2021-06-17T11:13

саммит путина и байдена

россия

дмитрий песков

женева (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Соглашения по кибербезопасности России с США не могли быть достигнуты, такие задачи не ставились, достигнуто понимание о необходимости обсудить тему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире "Эха Москвы", говоря об итогах саммита РФ-США в Женеве."Соглашения не достигнуты, да и не могли быть достигнуты соглашения, никто таких задач не ставил. По кибербезопасности констатировано понимание, что нужно говорить. Это чрезвычайно важно", - сказал Песков.Он добавил, что в ближайшее время запускается механизм экспертного диалога по вопросам кибербезопасности, где, "собственно, предметно и атаки, и в целом уровень угрозы, и все именования критической инфраструктуры и так далее будет уже в предметном плане обсуждаться".На переговорах глав государств оперативные материалы не предоставляются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, представил ли президент США Джо Байден доказательства кибератак со стороны РФ."Нет, никогда на переговорах глав государств, скажем так, материалы оперативно-розыскных мероприятий, грубо говоря, не предоставляются, это не дело президентов", - заявил Песков.

https://ria.ru/20210606/kiberbezopasnost-1735915227.html

россия

женева (город)

сша

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россия, дмитрий песков, женева (город), сша, в мире