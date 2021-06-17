https://ria.ru/20210617/kiberbezopasnost-1737359780.html
В Кремле оценили перспективы сотрудничества с США по кибербезопасности
В Кремле оценили перспективы сотрудничества с США по кибербезопасности - РИА Новости, 17.06.2021
В Кремле оценили перспективы сотрудничества с США по кибербезопасности
Соглашения по кибербезопасности России с США не могли быть достигнуты, такие задачи не ставились, достигнуто понимание о необходимости обсудить тему, заявил... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:13
2021-06-17T11:13
2021-06-17T11:13
саммит путина и байдена
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дмитрий песков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Соглашения по кибербезопасности России с США не могли быть достигнуты, такие задачи не ставились, достигнуто понимание о необходимости обсудить тему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире "Эха Москвы", говоря об итогах саммита РФ-США в Женеве."Соглашения не достигнуты, да и не могли быть достигнуты соглашения, никто таких задач не ставил. По кибербезопасности констатировано понимание, что нужно говорить. Это чрезвычайно важно", - сказал Песков.Он добавил, что в ближайшее время запускается механизм экспертного диалога по вопросам кибербезопасности, где, "собственно, предметно и атаки, и в целом уровень угрозы, и все именования критической инфраструктуры и так далее будет уже в предметном плане обсуждаться".На переговорах глав государств оперативные материалы не предоставляются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, представил ли президент США Джо Байден доказательства кибератак со стороны РФ."Нет, никогда на переговорах глав государств, скажем так, материалы оперативно-розыскных мероприятий, грубо говоря, не предоставляются, это не дело президентов", - заявил Песков.
https://ria.ru/20210606/kiberbezopasnost-1735915227.html
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россия, дмитрий песков, женева (город), сша, в мире
В Кремле оценили перспективы сотрудничества с США по кибербезопасности
Песков заявил, что соглашения по кибербезопасности между Россией и США не могли быть достигнуты
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Соглашения по кибербезопасности России
с США
не могли быть достигнуты, такие задачи не ставились, достигнуто понимание о необходимости обсудить тему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
в эфире "Эха Москвы
", говоря об итогах саммита РФ-США в Женеве
.
"Соглашения не достигнуты, да и не могли быть достигнуты соглашения, никто таких задач не ставил. По кибербезопасности констатировано понимание, что нужно говорить. Это чрезвычайно важно", - сказал Песков.
Он добавил, что в ближайшее время запускается механизм экспертного диалога по вопросам кибербезопасности, где, "собственно, предметно и атаки, и в целом уровень угрозы, и все именования критической инфраструктуры и так далее будет уже в предметном плане обсуждаться".
На переговорах глав государств оперативные материалы не предоставляются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, представил ли президент США Джо Байден доказательства кибератак со стороны РФ.
"Нет, никогда на переговорах глав государств, скажем так, материалы оперативно-розыскных мероприятий, грубо говоря, не предоставляются, это не дело президентов", - заявил Песков.