https://ria.ru/20210617/kiberataki-1737390235.html

В Кремле рассказали, откуда у Путина список лидеров кибератак

В Кремле рассказали, откуда у Путина список лидеров кибератак - РИА Новости, 17.06.2021

В Кремле рассказали, откуда у Путина список лидеров кибератак

Источником озвученного президентом России Владимиром Путиным списка лидеров кибератак, который возглавляют США, Канада и Британия, стала компания LexisNexis... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T13:30

2021-06-17T13:30

2021-06-17T13:49

саммит путина и байдена

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

технологии

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Источником озвученного президентом России Владимиром Путиным списка лидеров кибератак, который возглавляют США, Канада и Британия, стала компания LexisNexis Risk Solutions, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне Путин, ссылаясь на американские источники, заявил, что наибольшее число кибератак в мире совершается из США, на втором месте - Канада, а затем идут две латиноамериканские страны и Великобритания. При этом России в списке стран-"лидеров" нет. Об этом президент РФ упомянул на пресс-конференции по итогам своих переговоров с американских коллегой Джо Байденом, которые состоялись в Женеве в среду.

https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html

россия

сша

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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, технологии