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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210617/kiberataki-1737390235.html
В Кремле рассказали, откуда у Путина список лидеров кибератак
В Кремле рассказали, откуда у Путина список лидеров кибератак - РИА Новости, 17.06.2021
В Кремле рассказали, откуда у Путина список лидеров кибератак
Источником озвученного президентом России Владимиром Путиным списка лидеров кибератак, который возглавляют США, Канада и Британия, стала компания LexisNexis... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T13:30
2021-06-17T13:49
саммит путина и байдена
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
технологии
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Источником озвученного президентом России Владимиром Путиным списка лидеров кибератак, который возглавляют США, Канада и Британия, стала компания LexisNexis Risk Solutions, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне Путин, ссылаясь на американские источники, заявил, что наибольшее число кибератак в мире совершается из США, на втором месте - Канада, а затем идут две латиноамериканские страны и Великобритания. При этом России в списке стран-"лидеров" нет. Об этом президент РФ упомянул на пресс-конференции по итогам своих переговоров с американских коллегой Джо Байденом, которые состоялись в Женеве в среду.
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, технологии
В Кремле рассказали, откуда у Путина список лидеров кибератак
13:30 17.06.2021 (обновлено: 13:49 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков назвал Lexisnexis Risk Solutions источником озвученного Путиным списка лидеров кибератак

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Источником озвученного президентом России Владимиром Путиным списка лидеров кибератак, который возглавляют США, Канада и Британия, стала компания LexisNexis Risk Solutions, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне Путин, ссылаясь на американские источники, заявил, что наибольшее число кибератак в мире совершается из США, на втором месте - Канада, а затем идут две латиноамериканские страны и Великобритания. При этом России в списке стран-"лидеров" нет. Об этом президент РФ упомянул на пресс-конференции по итогам своих переговоров с американских коллегой Джо Байденом, которые состоялись в Женеве в среду.
"За первое полугодие 2020 года лидерами среди стран-источников всех типов кибератак стали США, Канада, Бразилия, Мексика, Великобритания. LexisNexis Risk Solutions", - озвучил Песков соответствующие данные по просьбе журналистов.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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