https://ria.ru/20210617/kiberataki-1737390235.html
В Кремле рассказали, откуда у Путина список лидеров кибератак
В Кремле рассказали, откуда у Путина список лидеров кибератак - РИА Новости, 17.06.2021
В Кремле рассказали, откуда у Путина список лидеров кибератак
Источником озвученного президентом России Владимиром Путиным списка лидеров кибератак, который возглавляют США, Канада и Британия, стала компания LexisNexis... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T13:30
2021-06-17T13:30
2021-06-17T13:49
саммит путина и байдена
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737244042_0:147:3097:1889_1920x0_80_0_0_d7b11097f1b83860422b1c4f177e065f.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Источником озвученного президентом России Владимиром Путиным списка лидеров кибератак, который возглавляют США, Канада и Британия, стала компания LexisNexis Risk Solutions, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне Путин, ссылаясь на американские источники, заявил, что наибольшее число кибератак в мире совершается из США, на втором месте - Канада, а затем идут две латиноамериканские страны и Великобритания. При этом России в списке стран-"лидеров" нет. Об этом президент РФ упомянул на пресс-конференции по итогам своих переговоров с американских коллегой Джо Байденом, которые состоялись в Женеве в среду.
https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737244042_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_22c07fb4a66628d7fd43d74f966769d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, технологии
В Кремле рассказали, откуда у Путина список лидеров кибератак
13:30 17.06.2021 (обновлено: 13:49 17.06.2021)
Песков назвал Lexisnexis Risk Solutions источником озвученного Путиным списка лидеров кибератак