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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210617/kiberataki-1737388873.html
Песков: США назвали сектора, которые не должны подвергаться кибератакам
Песков: США назвали сектора, которые не должны подвергаться кибератакам - РИА Новости, 17.06.2021
Песков: США назвали сектора, которые не должны подвергаться кибератакам
США действительно передали российской стороне документ о секторах, которые не должны подвергаться кибератакам, президент РФ Владимир Путин кибератаки не... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T13:24
2021-06-17T13:48
саммит путина и байдена
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
технологии
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. США действительно передали российской стороне документ о секторах, которые не должны подвергаться кибератакам, президент РФ Владимир Путин кибератаки не приемлет, при этом встречных списков с российской стороны подано не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В среду в Женеве состоялся саммит РФ-США. Высокопоставленный представитель администрации США сообщил журналистам, что Штаты обнародовали список 16 "неприемлемых" секторов для кибератак со стороны и России, и США."Действительно, такая бумага была передана. Там перечислены области чувствительной инфраструктуры, но хочу сразу оговориться, что президент Путин в целом не приемлет кибератаки как таковые. То есть это было подчеркнуто... А в свою очередь наши американские визави подчеркнули, что они никоим образом не говорят о какой-то ассоциированности этих атак с российским государством, что очень важно. Каких-то встречных списков мы не передавали", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что по вопросу обеспечения кибербезопасности будет запущен механизм консультаций, и в рамках этого механизма "в предметом плане все вопросы будут обсуждаться".
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джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, технологии
Песков: США назвали сектора, которые не должны подвергаться кибератакам
13:24 17.06.2021 (обновлено: 13:48 17.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Песков заявил, что США передали документ о секторах, которые не должны подвергаться кибератакам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. США действительно передали российской стороне документ о секторах, которые не должны подвергаться кибератакам, президент РФ Владимир Путин кибератаки не приемлет, при этом встречных списков с российской стороны подано не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В среду в Женеве состоялся саммит РФ-США. Высокопоставленный представитель администрации США сообщил журналистам, что Штаты обнародовали список 16 "неприемлемых" секторов для кибератак со стороны и России, и США.
"Действительно, такая бумага была передана. Там перечислены области чувствительной инфраструктуры, но хочу сразу оговориться, что президент Путин в целом не приемлет кибератаки как таковые. То есть это было подчеркнуто... А в свою очередь наши американские визави подчеркнули, что они никоим образом не говорят о какой-то ассоциированности этих атак с российским государством, что очень важно. Каких-то встречных списков мы не передавали", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что по вопросу обеспечения кибербезопасности будет запущен механизм консультаций, и в рамках этого механизма "в предметом плане все вопросы будут обсуждаться".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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