https://ria.ru/20210617/kiberataki-1737388873.html

Песков: США назвали сектора, которые не должны подвергаться кибератакам

Песков: США назвали сектора, которые не должны подвергаться кибератакам - РИА Новости, 17.06.2021

Песков: США назвали сектора, которые не должны подвергаться кибератакам

США действительно передали российской стороне документ о секторах, которые не должны подвергаться кибератакам, президент РФ Владимир Путин кибератаки не... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T13:24

2021-06-17T13:24

2021-06-17T13:48

саммит путина и байдена

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

технологии

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. США действительно передали российской стороне документ о секторах, которые не должны подвергаться кибератакам, президент РФ Владимир Путин кибератаки не приемлет, при этом встречных списков с российской стороны подано не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В среду в Женеве состоялся саммит РФ-США. Высокопоставленный представитель администрации США сообщил журналистам, что Штаты обнародовали список 16 "неприемлемых" секторов для кибератак со стороны и России, и США."Действительно, такая бумага была передана. Там перечислены области чувствительной инфраструктуры, но хочу сразу оговориться, что президент Путин в целом не приемлет кибератаки как таковые. То есть это было подчеркнуто... А в свою очередь наши американские визави подчеркнули, что они никоим образом не говорят о какой-то ассоциированности этих атак с российским государством, что очень важно. Каких-то встречных списков мы не передавали", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что по вопросу обеспечения кибербезопасности будет запущен механизм консультаций, и в рамках этого механизма "в предметом плане все вопросы будут обсуждаться".

https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, технологии