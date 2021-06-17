https://ria.ru/20210617/kiberataki-1737334946.html

CША обнародовали список из 16 "неприемлемых" секторов для кибератак

CША обнародовали список из 16 "неприемлемых" секторов для кибератак - РИА Новости, 17.06.2021

CША обнародовали список из 16 "неприемлемых" секторов для кибератак

CША обнародовали список 16 "неприемлемых" секторов для кибератак со стороны и России и Штатов, сообщил журналистам высокопоставленный представитель... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T03:15

2021-06-17T03:15

2021-06-17T03:15

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женева (город)

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. CША обнародовали список 16 "неприемлемых" секторов для кибератак со стороны и России и Штатов, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США."Среди прочего это химический сектор, сектор коммуникаций, критическое производство, дамбы, ВПК, экстренные службы, энергетический сектор, сектор финансовых услуг, производство продуктов питания и сельское хозяйство. В общей сложности их 16", - сказал он в президентском самолете после завершившейся в Женеве встречи лидеров РФ и США.

https://ria.ru/20210617/kiberprostranstvo-1737331843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вашингтон, женева (город), сша, в мире