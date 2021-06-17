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CША обнародовали список из 16 "неприемлемых" секторов для кибератак
CША обнародовали список из 16 "неприемлемых" секторов для кибератак - РИА Новости, 17.06.2021
CША обнародовали список из 16 "неприемлемых" секторов для кибератак
CША обнародовали список 16 "неприемлемых" секторов для кибератак со стороны и России и Штатов, сообщил журналистам высокопоставленный представитель... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T03:15
2021-06-17T03:15
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сша
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. CША обнародовали список 16 "неприемлемых" секторов для кибератак со стороны и России и Штатов, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США."Среди прочего это химический сектор, сектор коммуникаций, критическое производство, дамбы, ВПК, экстренные службы, энергетический сектор, сектор финансовых услуг, производство продуктов питания и сельское хозяйство. В общей сложности их 16", - сказал он в президентском самолете после завершившейся в Женеве встречи лидеров РФ и США.
https://ria.ru/20210617/kiberprostranstvo-1737331843.html
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россия, вашингтон, женева (город), сша, в мире
CША обнародовали список из 16 "неприемлемых" секторов для кибератак
03:15 17.06.2021
 
© U.S. Air Force / Maj. Christopher VasquezСотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
© U.S. Air Force / Maj. Christopher Vasquez

CША обнародовали список из 16 "неприемлемых" секторов для кибератак со стороны России

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. CША обнародовали список 16 "неприемлемых" секторов для кибератак со стороны и России и Штатов, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Среди прочего это химический сектор, сектор коммуникаций, критическое производство, дамбы, ВПК, экстренные службы, энергетический сектор, сектор финансовых услуг, производство продуктов питания и сельское хозяйство. В общей сложности их 16", - сказал он в президентском самолете после завершившейся в Женеве встречи лидеров РФ и США.
Сотрудник Национального центра кибербезопасности и интеграции коммуникаций в Арлингтоне, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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