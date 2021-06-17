https://ria.ru/20210617/kiberataki-1737334946.html
CША обнародовали список из 16 "неприемлемых" секторов для кибератак
CША обнародовали список из 16 "неприемлемых" секторов для кибератак - РИА Новости, 17.06.2021
CША обнародовали список из 16 "неприемлемых" секторов для кибератак
CША обнародовали список 16 "неприемлемых" секторов для кибератак со стороны и России и Штатов, сообщил журналистам высокопоставленный представитель... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T03:15
2021-06-17T03:15
2021-06-17T03:15
россия
вашингтон
женева (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155750/90/1557509070_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_79f4fd09b29859f49f0feb2967a80764.jpg
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. CША обнародовали список 16 "неприемлемых" секторов для кибератак со стороны и России и Штатов, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США."Среди прочего это химический сектор, сектор коммуникаций, критическое производство, дамбы, ВПК, экстренные службы, энергетический сектор, сектор финансовых услуг, производство продуктов питания и сельское хозяйство. В общей сложности их 16", - сказал он в президентском самолете после завершившейся в Женеве встречи лидеров РФ и США.
https://ria.ru/20210617/kiberprostranstvo-1737331843.html
россия
вашингтон
женева (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155750/90/1557509070_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_c1f40775506387b290d37faa58555114.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вашингтон, женева (город), сша, в мире
CША обнародовали список из 16 "неприемлемых" секторов для кибератак
CША обнародовали список из 16 "неприемлемых" секторов для кибератак со стороны России