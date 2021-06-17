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В Сочи избили экс-солиста "Лесоповала"
В Сочи избили экс-солиста "Лесоповала" - РИА Новости, 17.06.2021
В Сочи избили экс-солиста "Лесоповала"
Полиция Сочи проводит проверку по факту избиения экс-солиста группы "Лесоповал" Руслана Казанцева, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД по городу. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T18:02
2021-06-17T18:02
2021-06-17T18:06
россия
сочи
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СОЧИ, 17 июн - РИА Новости. Полиция Сочи проводит проверку по факту избиения экс-солиста группы "Лесоповал" Руслана Казанцева, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД по городу.Видео, на котором человек, который представился Казанцевым, было размещено в соцсетях. Мужчина рассказал, отработал концерт на одной из площадок в Адлерском районе курорта. После выступления у него якобы у него завязался конфликт с хозяйкой гостиницы, где артист снял номер. Далее в дело вмешался муж женщины, который и избил экс-солиста "Лесоповала"."По факту причинения телесных повреждений в ОП Адлерского района Сочи материал зарегистрирован, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.На своей странице в одной из соцсетей Руслан Казанцев указал, что являлся солистом "Лесоповала" с 1994-2000 годы.
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россия, сочи, происшествия
В Сочи избили экс-солиста "Лесоповала"
18:02 17.06.2021 (обновлено: 18:06 17.06.2021)
Полиция Сочи проводит проверку после избиения экс-солиста группы "Лесоповал" Руслана Казанцева
СОЧИ, 17 июн - РИА Новости.
Полиция Сочи
проводит проверку по факту избиения экс-солиста группы "Лесоповал" Руслана Казанцева, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД по городу.
Видео, на котором человек, который представился Казанцевым, было размещено в соцсетях. Мужчина рассказал, отработал концерт на одной из площадок в Адлерском районе курорта. После выступления у него якобы у него завязался конфликт с хозяйкой гостиницы, где артист снял номер. Далее в дело вмешался муж женщины, который и избил экс-солиста "Лесоповала".
"По факту причинения телесных повреждений в ОП Адлерского района Сочи материал зарегистрирован, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.
На своей странице в одной из соцсетей Руслан Казанцев указал, что являлся солистом "Лесоповала" с 1994-2000 годы.