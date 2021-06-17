https://ria.ru/20210617/iran-1737438277.html
В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке - РИА Новости, 17.06.2021
В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
Соглашение по ядерной сделке Ирана ближе, чем когда-либо, но еще остаются основные вопросы, которые будут обсуждаться на переговорах, заявил в интервью... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T17:10
2021-06-17T17:10
2021-06-17T17:10
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
аббас аракчи
дональд трамп
мид ирана
катар
вена
иран
в мире
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ДОХА, 17 июн - РИА Новости. Соглашение по ядерной сделке Ирана ближе, чем когда-либо, но еще остаются основные вопросы, которые будут обсуждаться на переговорах, заявил в интервью базирующемуся в Катаре телеканалу "Аль-Джазира" заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи."Я думаю, что мы ближе к соглашению, чем когда-либо, но остаются еще основные вопросы, по которым мы будем вести переговоры", - отметил Аракчи."Иран хочет убедиться, что в будущем американские президенты не поступят аналогично Дональду Трампу и не станут выходить из сделки", - сказал Аракчи.Замглавы МИД Ирана также заявил, что на переговорах в Вене по СВПД "удалось добиться отличного и ощутимого прогресса по различным вопросам".
https://ria.ru/20210605/iran-1735768557.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), аббас аракчи, дональд трамп, мид ирана, катар, вена, иран, в мире
В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
Замминистра иностранных дел Ирана Аракчи оценил результаты переговоров по ядерной сделке