Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210617/iran-1737438277.html
В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке - РИА Новости, 17.06.2021
В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
Соглашение по ядерной сделке Ирана ближе, чем когда-либо, но еще остаются основные вопросы, которые будут обсуждаться на переговорах, заявил в интервью... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T17:10
2021-06-17T17:10
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
аббас аракчи
дональд трамп
мид ирана
катар
вена
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147658/10/1476581076_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_be82b1a7b649b7b212c6a7f8619b9854.jpg
ДОХА, 17 июн - РИА Новости. Соглашение по ядерной сделке Ирана ближе, чем когда-либо, но еще остаются основные вопросы, которые будут обсуждаться на переговорах, заявил в интервью базирующемуся в Катаре телеканалу "Аль-Джазира" заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи."Я думаю, что мы ближе к соглашению, чем когда-либо, но остаются еще основные вопросы, по которым мы будем вести переговоры", - отметил Аракчи."Иран хочет убедиться, что в будущем американские президенты не поступят аналогично Дональду Трампу и не станут выходить из сделки", - сказал Аракчи.Замглавы МИД Ирана также заявил, что на переговорах в Вене по СВПД "удалось добиться отличного и ощутимого прогресса по различным вопросам".
https://ria.ru/20210605/iran-1735768557.html
катар
вена
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/147658/10/1476581076_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_331d7c47d72189f58bdd7862b27d18e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), аббас аракчи, дональд трамп, мид ирана, катар, вена, иран, в мире
В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
17:10 17.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

Замминистра иностранных дел Ирана Аракчи оценил результаты переговоров по ядерной сделке

Читать ria.ru в
ДОХА, 17 июн - РИА Новости. Соглашение по ядерной сделке Ирана ближе, чем когда-либо, но еще остаются основные вопросы, которые будут обсуждаться на переговорах, заявил в интервью базирующемуся в Катаре телеканалу "Аль-Джазира" заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Я думаю, что мы ближе к соглашению, чем когда-либо, но остаются еще основные вопросы, по которым мы будем вести переговоры", - отметил Аракчи.
"Иран хочет убедиться, что в будущем американские президенты не поступят аналогично Дональду Трампу и не станут выходить из сделки", - сказал Аракчи.
Замглавы МИД Ирана также заявил, что на переговорах в Вене по СВПД "удалось добиться отличного и ощутимого прогресса по различным вопросам".
Директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 11:37Петербургский международный экономический форум
Сечин рассказал об ожидаемом снятии санкций с Ирана
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Аббас АракчиДональд ТрампМИД ИранаКатарВенаИранВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45Привившийся от коронавируса калужский губернатор заболел COVID-19
08:39Синоптики пообещали россиянам не совсем идеальный июль
08:39В Совфеде оценили работу Telegram
08:38На газопроводе в Луганске произошел взрыв
08:36В Ялте выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов
08:26Источник: Минобороны разрабатывает препарат от COVID-19 в виде жвачки
08:13На Ямале мужчина облил людей жидкостью для розжига
07:56В Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до плюс 28 градусов
07:49В восьми районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводков
07:27В Бурятии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:22Красноярскому экс-министру экологии заменили условный срок на реальный
06:51Disney объявил о выходе нового сериала о приключениях Чип и Дейла
05:56Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов в ЛНР
05:35В Тульской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о ходе учений в Тихом океане
05:11Россия может принять участие в создании турецкого космодрома
04:56В Приморье избрали меру пресечения осквернившим мемориал Героя России
04:20Эксперт назвал отличие в подготовке космонавтов в России и США
04:11В ходе стрельбы в Аризоне погиб один человек
03:51Роспотребнадзор создаст единую базу данных о мутациях коронавируса
Лента новостейМолния