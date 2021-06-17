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Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
https://ria.ru/20210617/investitsii-1737379902.html
Омская область на третьем месте в России по темпам роста инвестиций
Омская область на третьем месте в России по темпам роста инвестиций - РИА Новости, 17.06.2021
Омская область на третьем месте в России по темпам роста инвестиций
Омская область на третьем месте в РФ по темпам роста инвестиций, отметил в отчете о работе регионального правительства за 2020 год губернатор Александр Бурков. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T12:42
2021-06-17T12:57
омская область
россия
владимир путин
александр бурков
омск
экономика
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ОМСК, 17 июн - РИА Новости. Омская область на третьем месте в РФ по темпам роста инвестиций, отметил в отчете о работе регионального правительства за 2020 год губернатор Александр Бурков.Ранее в мае на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Бурков отметил, что экономика Омской области выстояла в период ограничительных мер из-за пандемии. Рост налоговых доходов за 2020 год составил 4,8%, он обусловлен тем, что у региона большой объем внебюджетных инвестиций, рассказал глава региона. Президент положительно оценил показатели, озвученные губернатором."Несмотря на непростые условия, в 2020 году инвестиции в основной капитал в Омской области выросли почти на 14%. В рамках трехлетнего цикла Омская область на третьем месте в Российской Федерации по темпам роста инвестиций", - отметил Бурков в отчете.По его словам, в 2017 году инвестиции в экономику региона составляли менее 100 миллиардов рублей, а спустя три года эта сумма выросла до 210 миллиардов рублей."Это результат последовательной работы команды регионального правительства, администрации города Омска и депутатского корпуса по созданию благоприятного инвестиционного климата. Работы, которую зачастую не видно, но без нее невозможно говорить о развитии", - подчеркнул глава региона.
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россия, владимир путин, александр бурков, омск, экономика
Омская область на третьем месте в России по темпам роста инвестиций
12:42 17.06.2021 (обновлено: 12:57 17.06.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области Губернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области

Бурков заявил, что Омская область на третьем месте в России по темпам роста инвестиций

Читать ria.ru в
ОМСК, 17 июн - РИА Новости. Омская область на третьем месте в РФ по темпам роста инвестиций, отметил в отчете о работе регионального правительства за 2020 год губернатор Александр Бурков.
Ранее в мае на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Бурков отметил, что экономика Омской области выстояла в период ограничительных мер из-за пандемии. Рост налоговых доходов за 2020 год составил 4,8%, он обусловлен тем, что у региона большой объем внебюджетных инвестиций, рассказал глава региона. Президент положительно оценил показатели, озвученные губернатором.
Губернатор Омской области Александр Бурков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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Федеральные застройщики выделят жилье омским сиротам
"Несмотря на непростые условия, в 2020 году инвестиции в основной капитал в Омской области выросли почти на 14%. В рамках трехлетнего цикла Омская область на третьем месте в Российской Федерации по темпам роста инвестиций", - отметил Бурков в отчете.
По его словам, в 2017 году инвестиции в экономику региона составляли менее 100 миллиардов рублей, а спустя три года эта сумма выросла до 210 миллиардов рублей.
"Это результат последовательной работы команды регионального правительства, администрации города Омска и депутатского корпуса по созданию благоприятного инвестиционного климата. Работы, которую зачастую не видно, но без нее невозможно говорить о развитии", - подчеркнул глава региона.
Омск - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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Омская областьРоссияВладимир ПутинАлександр БурковОмскЭкономика
 
 
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