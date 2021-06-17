Омская область на третьем месте в России по темпам роста инвестиций
12:42 17.06.2021 (обновлено: 12:57 17.06.2021)
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области Губернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Бурков заявил, что Омская область на третьем месте в России по темпам роста инвестиций
ОМСК, 17 июн - РИА Новости. Омская область на третьем месте в РФ по темпам роста инвестиций, отметил в отчете о работе регионального правительства за 2020 год губернатор Александр Бурков.
Ранее в мае на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Бурков отметил, что экономика Омской области выстояла в период ограничительных мер из-за пандемии. Рост налоговых доходов за 2020 год составил 4,8%, он обусловлен тем, что у региона большой объем внебюджетных инвестиций, рассказал глава региона. Президент положительно оценил показатели, озвученные губернатором.
"Несмотря на непростые условия, в 2020 году инвестиции в основной капитал в Омской области выросли почти на 14%. В рамках трехлетнего цикла Омская область на третьем месте в Российской Федерации по темпам роста инвестиций", - отметил Бурков в отчете.
По его словам, в 2017 году инвестиции в экономику региона составляли менее 100 миллиардов рублей, а спустя три года эта сумма выросла до 210 миллиардов рублей.
"Это результат последовательной работы команды регионального правительства, администрации города Омска и депутатского корпуса по созданию благоприятного инвестиционного климата. Работы, которую зачастую не видно, но без нее невозможно говорить о развитии", - подчеркнул глава региона.