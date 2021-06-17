https://ria.ru/20210617/investitsii-1737379902.html

Омская область на третьем месте в России по темпам роста инвестиций

Омская область на третьем месте в России по темпам роста инвестиций - РИА Новости, 17.06.2021

Омская область на третьем месте в России по темпам роста инвестиций

Омская область на третьем месте в РФ по темпам роста инвестиций, отметил в отчете о работе регионального правительства за 2020 год губернатор Александр Бурков. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T12:42

2021-06-17T12:42

2021-06-17T12:57

омская область

россия

владимир путин

александр бурков

омск

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737382483_0:10:650:376_1920x0_80_0_0_88d293ff4de92560a7b2088d0e1ceeb9.jpg

ОМСК, 17 июн - РИА Новости. Омская область на третьем месте в РФ по темпам роста инвестиций, отметил в отчете о работе регионального правительства за 2020 год губернатор Александр Бурков.Ранее в мае на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Бурков отметил, что экономика Омской области выстояла в период ограничительных мер из-за пандемии. Рост налоговых доходов за 2020 год составил 4,8%, он обусловлен тем, что у региона большой объем внебюджетных инвестиций, рассказал глава региона. Президент положительно оценил показатели, озвученные губернатором."Несмотря на непростые условия, в 2020 году инвестиции в основной капитал в Омской области выросли почти на 14%. В рамках трехлетнего цикла Омская область на третьем месте в Российской Федерации по темпам роста инвестиций", - отметил Бурков в отчете.По его словам, в 2017 году инвестиции в экономику региона составляли менее 100 миллиардов рублей, а спустя три года эта сумма выросла до 210 миллиардов рублей."Это результат последовательной работы команды регионального правительства, администрации города Омска и депутатского корпуса по созданию благоприятного инвестиционного климата. Работы, которую зачастую не видно, но без нее невозможно говорить о развитии", - подчеркнул глава региона.

https://realty.ria.ru/20210617/siroty-1737376629.html

https://ria.ru/20210617/biznes-1737353802.html

россия

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, александр бурков, омск, экономика