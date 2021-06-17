https://ria.ru/20210617/granitsy-1737370736.html

Путин и Байден обсуждали передвижение российских войск у границы Украины

Путин и Байден обсуждали передвижение российских войск у границы Украины - РИА Новости, 17.06.2021

Путин и Байден обсуждали передвижение российских войск у границы Украины

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсуждали передвижение российских войск у границ Украины, рассказал пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T12:02

2021-06-17T12:02

2021-06-17T12:02

саммит путина и байдена

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

украина

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсуждали передвижение российских войск у границ Украины, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Западные государства в последнее время выражали обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявляли об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ подчеркивал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.

https://ria.ru/20210616/obyazatelstvo-1737290282.html

россия

сша

украина

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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, украина