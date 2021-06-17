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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210617/granitsy-1737370736.html
Путин и Байден обсуждали передвижение российских войск у границы Украины
Путин и Байден обсуждали передвижение российских войск у границы Украины - РИА Новости, 17.06.2021
Путин и Байден обсуждали передвижение российских войск у границы Украины
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсуждали передвижение российских войск у границ Украины, рассказал пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T12:02
2021-06-17T12:02
саммит путина и байдена
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
украина
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсуждали передвижение российских войск у границ Украины, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Западные государства в последнее время выражали обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявляли об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ подчеркивал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, украина
Путин и Байден обсуждали передвижение российских войск у границы Украины
12:02 17.06.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Президенты России и США в Женеве обсуждали передвижение российских войск у границ Украины

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсуждали передвижение российских войск у границ Украины, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Эта тема упоминалась как тот фактор, который не нравится американцам, но с другой стороны, каждый раз президент Путин здесь подчеркивает: "Дорогие друзья, мы с вами можем говорить как угодно, о чем угодно в этом контексте, но есть реальность, а реальность заключается в том, что вы с нами обсуждаете территорию Российской Федерации", – пояснил Песков.
Западные государства в последнее время выражали обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявляли об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ подчеркивал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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