Путин и Байден обсуждали передвижение российских войск у границы Украины
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президенты России и США в Женеве обсуждали передвижение российских войск у границ Украины
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсуждали передвижение российских войск у границ Украины, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Эта тема упоминалась как тот фактор, который не нравится американцам, но с другой стороны, каждый раз президент Путин здесь подчеркивает: "Дорогие друзья, мы с вами можем говорить как угодно, о чем угодно в этом контексте, но есть реальность, а реальность заключается в том, что вы с нами обсуждаете территорию Российской Федерации", – пояснил Песков.
Западные государства в последнее время выражали обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявляли об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ подчеркивал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.