https://ria.ru/20210617/gospodderzhka-1737409376.html

Денис Паслер: господдержка аграриям в 2020 г составила 3,7 млрд рублей

Денис Паслер: господдержка аграриям в 2020 г составила 3,7 млрд рублей - РИА Новости, 17.06.2021

Денис Паслер: господдержка аграриям в 2020 г составила 3,7 млрд рублей

Около 3,7 миллиардов рублей господдержки получили аграрии Оренбургской области, сообщил губернатор региона Денис Паслер во время своего ежегодного отчета перед... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:06

2021-06-17T15:06

2021-06-17T15:06

оренбургская область

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Около 3,7 миллиардов рублей господдержки получили аграрии Оренбургской области, сообщил губернатор региона Денис Паслер во время своего ежегодного отчета перед региональными парламентариями."Благодаря господдержке на развитие сельского хозяйства региона было выделено 3,7 миллиардов рублей. Почти миллиард был выделен в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий". Введены субсидии на частичную покупку минеральных удобрений, возмещение части затрат на строительство животноводческих ферм, затрат за реализованный молодняк КРС, субсидия на взносы в уставной капитал лизинговых организаций", - сказал Паслер.Он рассказал, что в прошлом году в Оренбуржье был собран рекордный урожай озимых зерновых: валовой сбор зерна составил 3,9 миллиона тонн или 185% к уровню 2019 года. Впервые за 15 лет не сократилось поголовье крупного рогатого скота. Почти на 7% возросла продуктивность молочных коров. Вдвое (до 66 тысяч тонн) увеличилось количество приобретенных и внесенных хозяйствами области удобрений. В текущем году этот показатель должен превысить 100 тысяч тонн.Во время доклада он сообщил, что в Оренбуржье введено в сельхозоборот порядка 69 тысяч гектаров неиспользуемой пашни. В ряде районов построены молочные фермы.Паслер подчеркнул, что на федеральном уровне принято решение выделить дополнительные средства сельским территориям. На эти цели Оренбуржью будет дополнительно выделено почти 70 миллионов рублей - на благоустройство сел, капитальный ремонт сельских школ, клубов и коммуникаций. Территории уже подготовили проекты."Всего в текущем году на господдержку АПК и на развитие сельских территорий в рамках государственных программ развития сельского хозяйства и комплексного развития села предусмотрено 3,2 миллиарда рублей", - подчеркнул Денис Паслер. -0-

https://ria.ru/20210610/investitsii-1736497964.html

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денис паслер