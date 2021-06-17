Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20210617/gospodderzhka-1737409376.html
Денис Паслер: господдержка аграриям в 2020 г составила 3,7 млрд рублей
Денис Паслер: господдержка аграриям в 2020 г составила 3,7 млрд рублей - РИА Новости, 17.06.2021
Денис Паслер: господдержка аграриям в 2020 г составила 3,7 млрд рублей
Около 3,7 миллиардов рублей господдержки получили аграрии Оренбургской области, сообщил губернатор региона Денис Паслер во время своего ежегодного отчета перед... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:06
2021-06-17T15:06
оренбургская область
денис паслер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729947659_0:0:2983:1678_1920x0_80_0_0_dede4aebc3e3c282a0773acedff9470f.jpg
ОРЕНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Около 3,7 миллиардов рублей господдержки получили аграрии Оренбургской области, сообщил губернатор региона Денис Паслер во время своего ежегодного отчета перед региональными парламентариями."Благодаря господдержке на развитие сельского хозяйства региона было выделено 3,7 миллиардов рублей. Почти миллиард был выделен в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий". Введены субсидии на частичную покупку минеральных удобрений, возмещение части затрат на строительство животноводческих ферм, затрат за реализованный молодняк КРС, субсидия на взносы в уставной капитал лизинговых организаций", - сказал Паслер.Он рассказал, что в прошлом году в Оренбуржье был собран рекордный урожай озимых зерновых: валовой сбор зерна составил 3,9 миллиона тонн или 185% к уровню 2019 года. Впервые за 15 лет не сократилось поголовье крупного рогатого скота. Почти на 7% возросла продуктивность молочных коров. Вдвое (до 66 тысяч тонн) увеличилось количество приобретенных и внесенных хозяйствами области удобрений. В текущем году этот показатель должен превысить 100 тысяч тонн.Во время доклада он сообщил, что в Оренбуржье введено в сельхозоборот порядка 69 тысяч гектаров неиспользуемой пашни. В ряде районов построены молочные фермы.Паслер подчеркнул, что на федеральном уровне принято решение выделить дополнительные средства сельским территориям. На эти цели Оренбуржью будет дополнительно выделено почти 70 миллионов рублей - на благоустройство сел, капитальный ремонт сельских школ, клубов и коммуникаций. Территории уже подготовили проекты."Всего в текущем году на господдержку АПК и на развитие сельских территорий в рамках государственных программ развития сельского хозяйства и комплексного развития села предусмотрено 3,2 миллиарда рублей", - подчеркнул Денис Паслер. -0-
https://ria.ru/20210610/investitsii-1736497964.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729947659_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_36bc212b52cabf3ed9d2a852c6e9e0cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис паслер

Денис Паслер: господдержка аграриям в 2020 г составила 3,7 млрд рублей

15:06 17.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Около 3,7 миллиардов рублей господдержки получили аграрии Оренбургской области, сообщил губернатор региона Денис Паслер во время своего ежегодного отчета перед региональными парламентариями.
"Благодаря господдержке на развитие сельского хозяйства региона было выделено 3,7 миллиардов рублей. Почти миллиард был выделен в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий". Введены субсидии на частичную покупку минеральных удобрений, возмещение части затрат на строительство животноводческих ферм, затрат за реализованный молодняк КРС, субсидия на взносы в уставной капитал лизинговых организаций", - сказал Паслер.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 16:53Оренбургская область
Инвестиции в переработку белой глины в Оренбуржье составят 6 млрд рублей
Он рассказал, что в прошлом году в Оренбуржье был собран рекордный урожай озимых зерновых: валовой сбор зерна составил 3,9 миллиона тонн или 185% к уровню 2019 года. Впервые за 15 лет не сократилось поголовье крупного рогатого скота. Почти на 7% возросла продуктивность молочных коров. Вдвое (до 66 тысяч тонн) увеличилось количество приобретенных и внесенных хозяйствами области удобрений. В текущем году этот показатель должен превысить 100 тысяч тонн.
Во время доклада он сообщил, что в Оренбуржье введено в сельхозоборот порядка 69 тысяч гектаров неиспользуемой пашни. В ряде районов построены молочные фермы.
"Оренбуржье активно участвует в создании комфортной среды в сельских населенных пунктах. В текущем году в рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" реализованы проекты в двух районах. Идет реализуется масштабного проекта в райцентре Ташлинского района", - сообщил глава региона.
Паслер подчеркнул, что на федеральном уровне принято решение выделить дополнительные средства сельским территориям. На эти цели Оренбуржью будет дополнительно выделено почти 70 миллионов рублей - на благоустройство сел, капитальный ремонт сельских школ, клубов и коммуникаций. Территории уже подготовили проекты.
"Всего в текущем году на господдержку АПК и на развитие сельских территорий в рамках государственных программ развития сельского хозяйства и комплексного развития села предусмотрено 3,2 миллиарда рублей", - подчеркнул Денис Паслер. -0-
 
Оренбургская областьДенис Паслер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:10В ЛНР обвинили Киев в спекуляции на теме Минских соглашений
17:09В Воронеже ввели режим ЧС из-за прорыва водопровода
17:08Врачи назвали наиболее опасный штамм COVID-19
17:05Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
17:04В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
16:57В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
16:54СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
16:53Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
16:47В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом
16:47В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии"
16:47Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна
16:44Эксперт объяснил причины арктических страхов США
16:41Эрдоган допустил переговоры с Путиным по Зангезурскому коридору
16:37Вирусолог Альтштейн оценил вероятность локдауна в Москве
16:36Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета на въезд на Украину
16:34ГП выявила необоснованный рост цен на продукты в нескольких регионах
16:34Мир в Европе возможен только с Россией, заявил Курц
16:29Главный раввин России призвал евреев прививаться от коронавируса
16:27Суд взыскал 60 тысяч рублей с Милова по иску Пригожина
16:25Американцу Спектору дали четыре года колонии за посредничество во взятке
Лента новостейМолния