https://ria.ru/20210617/gospitalizatsiya-1737462946.html

Москва справляется с госпитализацией больных COVID-19, заявил Собянин

Москва справляется с госпитализацией больных COVID-19, заявил Собянин - РИА Новости, 17.06.2021

Москва справляется с госпитализацией больных COVID-19, заявил Собянин

Москва пока справляется с темпами госпитализаций больных с COVID, запасы еще есть, в ближайшие недели количество коек будет доведено до 24 тысяч, сообщил мэр... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T18:36

2021-06-17T18:36

2021-06-17T18:36

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Москва пока справляется с темпами госпитализаций больных с COVID, запасы еще есть, в ближайшие недели количество коек будет доведено до 24 тысяч, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Буквально за считанные дни с 12 тысяч коек, которые у нас были в этой группировке нарастили ее до 17 тысяч. При этом мы с трудом успеваем за ростом госпитализаций, которые тоже нарастают. Тем не менее, пока справляемся и запас есть. В ближайшие недели планируем нарастить эту группировку до максимального количества - 24 тысячи коек", - сказал Собянин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.Власти Москвы мониторят с учеными ситуацию с коронавирусом, продолжат защиту горожан мерами, которые потребует ситуация, добавил Сергей Собянин."Конечно, мы вместе с коллегами: с министерством здравоохранения, с Роспотребнадзором, с врачебным сообществом, с учеными - мониторим ситуацию, пытаемся разобраться, что происходит, и, конечно, будем принимать необходимые меры по защите населения, которые потребует ситуация", - сказал Собянин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.При текущей ситуации по коронавирусу важно мобилизовать всю систему здравоохранения, наращивать койко-места, отметил Сергей Собянин."Конечно, при такой ситуации необходимо мобилизовать заново систему здравоохранения: это работа скорой помощи, поликлинического звена, КТ-центров и стационарного звена. Мы стали динамично наращивать количество коек, которые работают на COVID. Буквально за считанные дни мы с 12 тысяч коек, которые у нас были в этой группировке, нарастили ее до 17 тысяч", — рассказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20210617/moskva-1737454016.html

https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737388207.html

москва

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, общество