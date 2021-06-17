https://ria.ru/20210617/gosduma-1737365206.html

Госдума приняла закон о внесудебной блокировке мошеннических сайтов

Госдума приняла закон о внесудебной блокировке мошеннических сайтов - РИА Новости, 17.06.2021

Госдума приняла закон о внесудебной блокировке мошеннических сайтов

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов, содержащих рекламу финансовых пирамид. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:36

2021-06-17T11:36

2021-06-17T11:36

россия

валентина матвиенко

госдума рф

генеральная прокуратура рф

центральный банк рф (цб рф)

вячеслав володин

технологии

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов, содержащих рекламу финансовых пирамид.Документ был внесен в декабре 2018 года группой сенаторов и депутатов во главе с председателями обеих палат парламента Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.Законопроект предусматривает досудебную блокировку сайтов, которые рекламируют финансовые пирамиды, вводят клиентов кредитных или некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен, оформлением или содержанием, предлагают финансовые услуги, которые оказывать не вправе. Для этого Банк России наделяется правом принять решение о включении таких сайтов в единый реестр доменных имен и сетевых адресов, содержащих запрещенную информацию, для их последующей возможной блокировки.Наряду с этим, документ предоставляет Центробанку право, выявив соответствующие сайты, обратиться в суд, а после вступления судебного акта в силу - в Роскомнадзор с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, в отношении которых принят этот акт.Ко второму чтению комитет одобрил поправки, согласно которым председатель ЦБ и его заместители вправе направить в Генпрокуратуру уведомление о распространении в интернете противозаконной информации о возможности получения банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, а также услуг, связанных с привлечением средств клиентов. Также это касается информации, побуждающей к участию в деятельности финансовых пирамид.Кроме этого, рассмотрение данной категории дел будет осуществляется в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.Закон вступит в силу с 1 декабря 2021 года.

https://ria.ru/20210610/reklama-1736465587.html

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россия, валентина матвиенко, госдума рф, генеральная прокуратура рф, центральный банк рф (цб рф), вячеслав володин, технологии