Госдума приняла закон о внесудебной блокировке мошеннических сайтов
Госдума на пленарном заседании приняла закон о внесудебной блокировке мошеннических сайтов
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов, содержащих рекламу финансовых пирамид.
Документ был внесен в декабре 2018 года группой сенаторов и депутатов во главе с председателями обеих палат парламента Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.
Законопроект предусматривает досудебную блокировку сайтов, которые рекламируют финансовые пирамиды, вводят клиентов кредитных или некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен, оформлением или содержанием, предлагают финансовые услуги, которые оказывать не вправе. Для этого Банк России наделяется правом принять решение о включении таких сайтов в единый реестр доменных имен и сетевых адресов, содержащих запрещенную информацию, для их последующей возможной блокировки.
Наряду с этим, документ предоставляет Центробанку право, выявив соответствующие сайты, обратиться в суд, а после вступления судебного акта в силу - в Роскомнадзор с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, в отношении которых принят этот акт.
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Ко второму чтению комитет одобрил поправки, согласно которым председатель ЦБ и его заместители вправе направить в Генпрокуратуру уведомление о распространении в интернете противозаконной информации о возможности получения банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, а также услуг, связанных с привлечением средств клиентов. Также это касается информации, побуждающей к участию в деятельности финансовых пирамид.
Кроме этого, рассмотрение данной категории дел будет осуществляется в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.
Закон вступит в силу с 1 декабря 2021 года.