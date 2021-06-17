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Онлайн-конференция главы Комитета ГД по делам национальностей Газзаева

Онлайн-конференция главы Комитета ГД по делам национальностей Газзаева - РИА Новости, 17.06.2021

Онлайн-конференция главы Комитета ГД по делам национальностей Газзаева

24 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Валерия ГАЗЗАЕВА по итогам работы в рамках весенней сессии и в целом VII созыва нижней палаты парламента.

2021-06-17T11:05

2021-06-17T11:05

2021-06-17T11:05

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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