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Онлайн-конференция главы Комитета ГД по делам национальностей Газзаева
Онлайн-конференция главы Комитета ГД по делам национальностей Газзаева - РИА Новости, 17.06.2021
Онлайн-конференция главы Комитета ГД по делам национальностей Газзаева
24 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Валерия ГАЗЗАЕВА по итогам работы в рамках весенней сессии и в целом VII созыва нижней палаты парламента.
2021-06-17T11:05
2021-06-17T11:05
2021-06-17T11:05
анонсы
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анонсы
Онлайн-конференция главы Комитета ГД по делам национальностей Газзаева
24 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Валерия ГАЗЗАЕВА по итогам работы в рамках весенней сессии и в целом VII созыва нижней палаты парламента.