https://ria.ru/20210617/gazoprovod-1737424460.html

МИД прокомментировал ультиматум Киева по "Северному потоку — 2"

МИД прокомментировал ультиматум Киева по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 17.06.2021

МИД прокомментировал ультиматум Киева по "Северному потоку — 2"

Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об условиях запуска "Северного потока 2" - это политическая истерика, газопровод является коммерческим проектом, если... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T16:14

2021-06-17T16:14

2021-06-17T16:38

дмитрий кулеба

мария захарова

мид украины

берлин (город)

россия

северный поток — 2

украина

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об условиях запуска "Северного потока 2" - это политическая истерика, газопровод является коммерческим проектом, если Киев хочет участвовать, пусть изъявит желание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода "Северный поток 2" должна быть "деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины". Он отметил на своей странице в Twitter, что поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине."Вот эта самая политизация энергетического сотрудничества, в которой оппоненты проекта обвиняют Россию, я имею в виду заявление Кулебы, вот это и есть политизация энергетического взаимодействия и сотрудничества. Если украинская сторона хочет подключиться к участию в проекте, то ей следует вести переговоры с акционерами, с другими заинтересованными компаниями, прекратить эту политическую истерику и вести себя прилично", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20210615/proval-1737118493.html

берлин (город)

россия

украина

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дмитрий кулеба, мария захарова, мид украины, берлин (город), россия, северный поток — 2, украина, в мире