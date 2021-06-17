Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210617/frantsiya-1737455167.html
Во Франции оценили возобновление диалога между США и Россией
Во Франции оценили возобновление диалога между США и Россией - РИА Новости, 17.06.2021
Во Франции оценили возобновление диалога между США и Россией
МИД Франции позитивно оценил возобновление диалога на высшем уровне между США и Россией, отмечая необходимость вести дискуссии с Москвой по теме стратегической... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T18:11
2021-06-17T18:33
россия
мид франции‎
джо байден
владимир путин
франция
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bbf6b9a3a310d6f99f5c599f2d8aa1b.jpg
ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости. МИД Франции позитивно оценил возобновление диалога на высшем уровне между США и Россией, отмечая необходимость вести дискуссии с Москвой по теме стратегической безопасности и контроля над вооружениями.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году."Возобновление диалога на высшем уровне между Соединенными Штатами и Россией является позитивным развитием", - заявил представитель французского МИД на брифинге в четверг, отвечая на вопрос РИА Новости об оценке итогов саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве."Совместное заявление президентов США и России открывает путь для обсуждения вопросов стратегической стабильности и контроля над вооружениями между двумя странами, которые в настоящее время обладают почти 90% мировых запасов ядерного оружия. Диалог с Россией по этим вопросам необходим в контексте постепенного распада существующих инструментов контроля над вооружениями, как отметили главы государств и правительств стран НАТО на саммите в Брюсселе 14 июня", - подчеркнул представитель ведомства.В Париже надеются на усиленную координацию между союзниками, в частности по НАТО для определения повестки дня и параметров диалога с Россией по этим вопросам."Также нужно принимать в расчет новые аспекты, которые играют роль в плане стратегической стабильности, такие вопросы, как кибербезопасность. Мы надеемся, что европейцы будут активно способствовать этим размышлениям, которые касается безопасности и стабильности нашего континента", - заключил представитель французского МИД.
https://ria.ru/20210617/sammit-1737416524.html
https://ria.ru/20210617/bayden-1737412255.html
россия
франция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ab4c9e506ce751456a5e90c853867dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мид франции‎, джо байден, владимир путин, франция, сша, в мире
Во Франции оценили возобновление диалога между США и Россией
18:11 17.06.2021 (обновлено: 18:33 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Франции в Москве
Флаги на территории посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

МИД Франции назвал позитивным возобновление диалога на высшем уровне между США и Россией

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости. МИД Франции позитивно оценил возобновление диалога на высшем уровне между США и Россией, отмечая необходимость вести дискуссии с Москвой по теме стратегической безопасности и контроля над вооружениями.
Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
Вчера, 15:34Саммит Путина и Байдена
Европейские СМИ оценили саммит Путина и Байдена
"Возобновление диалога на высшем уровне между Соединенными Штатами и Россией является позитивным развитием", - заявил представитель французского МИД на брифинге в четверг, отвечая на вопрос РИА Новости об оценке итогов саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
"Совместное заявление президентов США и России открывает путь для обсуждения вопросов стратегической стабильности и контроля над вооружениями между двумя странами, которые в настоящее время обладают почти 90% мировых запасов ядерного оружия. Диалог с Россией по этим вопросам необходим в контексте постепенного распада существующих инструментов контроля над вооружениями, как отметили главы государств и правительств стран НАТО на саммите в Брюсселе 14 июня", - подчеркнул представитель ведомства.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
Вчера, 15:18
Путин заявил, что образ Байдена в СМИ не соответствует действительности
В Париже надеются на усиленную координацию между союзниками, в частности по НАТО для определения повестки дня и параметров диалога с Россией по этим вопросам.
"Также нужно принимать в расчет новые аспекты, которые играют роль в плане стратегической стабильности, такие вопросы, как кибербезопасность. Мы надеемся, что европейцы будут активно способствовать этим размышлениям, которые касается безопасности и стабильности нашего континента", - заключил представитель французского МИД.
 
РоссияМИД Франции‎Джо БайденВладимир ПутинФранцияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45Привившийся от коронавируса калужский губернатор заболел COVID-19
08:39Синоптики пообещали россиянам не совсем идеальный июль
08:39В Совфеде оценили работу Telegram
08:38На газопроводе в Луганске произошел взрыв
08:36В Ялте выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов
08:26Источник: Минобороны разрабатывает препарат от COVID-19 в виде жвачки
08:13На Ямале мужчина облил людей жидкостью для розжига
07:56В Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до плюс 28 градусов
07:49В восьми районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводков
07:27В Бурятии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:22Красноярскому экс-министру экологии заменили условный срок на реальный
06:51Disney объявил о выходе нового сериала о приключениях Чип и Дейла
05:56Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов в ЛНР
05:35В Тульской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о ходе учений в Тихом океане
05:11Россия может принять участие в создании турецкого космодрома
04:56В Приморье избрали меру пресечения осквернившим мемориал Героя России
04:20Эксперт назвал отличие в подготовке космонавтов в России и США
04:11В ходе стрельбы в Аризоне погиб один человек
03:51Роспотребнадзор создаст единую базу данных о мутациях коронавируса
Лента новостейМолния