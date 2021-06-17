https://ria.ru/20210617/frantsiya-1737455167.html

Во Франции оценили возобновление диалога между США и Россией

Во Франции оценили возобновление диалога между США и Россией - РИА Новости, 17.06.2021

Во Франции оценили возобновление диалога между США и Россией

МИД Франции позитивно оценил возобновление диалога на высшем уровне между США и Россией, отмечая необходимость вести дискуссии с Москвой по теме стратегической... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T18:11

2021-06-17T18:11

2021-06-17T18:33

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ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости. МИД Франции позитивно оценил возобновление диалога на высшем уровне между США и Россией, отмечая необходимость вести дискуссии с Москвой по теме стратегической безопасности и контроля над вооружениями.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году."Возобновление диалога на высшем уровне между Соединенными Штатами и Россией является позитивным развитием", - заявил представитель французского МИД на брифинге в четверг, отвечая на вопрос РИА Новости об оценке итогов саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве."Совместное заявление президентов США и России открывает путь для обсуждения вопросов стратегической стабильности и контроля над вооружениями между двумя странами, которые в настоящее время обладают почти 90% мировых запасов ядерного оружия. Диалог с Россией по этим вопросам необходим в контексте постепенного распада существующих инструментов контроля над вооружениями, как отметили главы государств и правительств стран НАТО на саммите в Брюсселе 14 июня", - подчеркнул представитель ведомства.В Париже надеются на усиленную координацию между союзниками, в частности по НАТО для определения повестки дня и параметров диалога с Россией по этим вопросам."Также нужно принимать в расчет новые аспекты, которые играют роль в плане стратегической стабильности, такие вопросы, как кибербезопасность. Мы надеемся, что европейцы будут активно способствовать этим размышлениям, которые касается безопасности и стабильности нашего континента", - заключил представитель французского МИД.

https://ria.ru/20210617/sammit-1737416524.html

https://ria.ru/20210617/bayden-1737412255.html

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россия, мид франции‎, джо байден, владимир путин, франция, сша, в мире