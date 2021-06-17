https://ria.ru/20210617/festival-1737442787.html

Фестиваль "Казачья застава" пройдет в Липецкой области

Фестиваль "Казачья застава" пройдет в Липецкой области - РИА Новости, 17.06.2021

Фестиваль "Казачья застава" пройдет в Липецкой области

Межрегиональный фестиваль "Казачья застава" пройдёт в субботу, 19 июня, около села Казаки Елецкого района Липецкой области, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T17:33

2021-06-17T17:33

2021-06-17T17:33

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

елецкий район

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ЛИПЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Межрегиональный фестиваль "Казачья застава" пройдёт в субботу, 19 июня, около села Казаки Елецкого района Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, гости смогут побывать на казачьем хуторе и увидеть выступление государственного театра танца "Казаки России" и лучших вокальных коллективов. Главным событием фестиваля станут состязания на Кубок атамана, чемпионат по рубке шашкой "Казарла", фланкировка и показательные выступления конного клуба.Артамонов отметил, что программой также предусмотрены театрализованные казачьи обряды, кулинарный мастер-класс "Шулюм по-казачьи" и вокальный конкурс "Пой, душа казачья"."Все знают, что казачьи войска всегда были элитными. Казачество - это надежная защита нашего Отечества. Сейчас интерес к казачеству возрождается. Власть будет поддерживать дальнейшее развитие фестиваля", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210615/festival-1737056445.html

липецкая область

елецкий район

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игорь артамонов, липецкая область, елецкий район