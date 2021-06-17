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В Москве открылся книжный фестиваль "Красная площадь"
В Москве открылся книжный фестиваль "Красная площадь" - РИА Новости, 17.06.2021
В Москве открылся книжный фестиваль "Красная площадь"
Ежегодный книжный фестиваль "Красная площадь" торжественно открылся на главной площади Москвы в четверг, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T12:48
2021-06-17T12:48
2021-06-17T13:24
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ежегодный книжный фестиваль "Красная площадь" торжественно открылся на главной площади Москвы в четверг, передаёт корреспондент РИА Новости.Фестиваль в этом году пройдёт с 17 по 20 июня."Это действительно для всех нас большой праздник и большое событие. Признаюсь честно: до этого момента, пока я не вышел к микрофону, у меня ещё оставались какие-то опасения, сможем ли мы сегодня открыть наш фестиваль… Все-таки он состоялся в этом году, летом приехали издательства и привезли свои новинки", - сказал советник президента РФ по культуре, председатель оргкомитета фестиваля Владимир Толстой.Он подчеркнул, что открытие фестиваля - своеобразная победа над унынием и страхом, потому что "литература и книга нас учат всегда открытому сердцу, бесстрашию и доблести"."Я считаю, что все те, кто готовил этот фестиваль, проявили эти качества", - добавил Толстой, выразив благодарность оргкомитету и исполнительной дирекции фестиваля.Фестиваль "Красная площадь" приурочен ко Дню русского языка и дню рождения поэта Александра Пушкина, который отмечается 6 июня. В этом году фестиваль должен был пройти с 3 по 6 июня, но был перенесён из-за эпидемиологической ситуации. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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книги, новости культуры, книжный фестиваль "красная площадь", москва, литература
В Москве открылся книжный фестиваль "Красная площадь"
12:48 17.06.2021 (обновлено: 13:24 17.06.2021)
Ежегодный книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет на главной площади Москвы с 17 по 20 июня
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Ежегодный книжный фестиваль "Красная площадь
" торжественно открылся на главной площади Москвы
в четверг, передаёт корреспондент РИА Новости.
Фестиваль в этом году пройдёт с 17 по 20 июня.
"Это действительно для всех нас большой праздник и большое событие. Признаюсь честно: до этого момента, пока я не вышел к микрофону, у меня ещё оставались какие-то опасения, сможем ли мы сегодня открыть наш фестиваль… Все-таки он состоялся в этом году, летом приехали издательства и привезли свои новинки", - сказал советник президента РФ
по культуре, председатель оргкомитета фестиваля Владимир Толстой
.
Он подчеркнул, что открытие фестиваля - своеобразная победа над унынием и страхом, потому что "литература и книга нас учат всегда открытому сердцу, бесстрашию и доблести".
"Я считаю, что все те, кто готовил этот фестиваль, проявили эти качества", - добавил Толстой, выразив благодарность оргкомитету и исполнительной дирекции фестиваля.
Фестиваль "Красная площадь" приурочен ко Дню русского языка и дню рождения поэта Александра Пушкина, который отмечается 6 июня. В этом году фестиваль должен был пройти с 3 по 6 июня, но был перенесён из-за эпидемиологической ситуации. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.