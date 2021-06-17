https://ria.ru/20210617/evrosoyuz-1737421499.html

МИД назвал доклад ЕС о политике в отношении России идеологизированным

МИД назвал доклад ЕС о политике в отношении России идеологизированным - РИА Новости, 17.06.2021

МИД назвал доклад ЕС о политике в отношении России идеологизированным

Недавний доклад Евросоюза по перспективам развития отношений с Россией не может быть основой для дальнейшего взаимодействия Москвы и Брюсселя, заявила... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T16:01

2021-06-17T16:01

2021-06-17T16:21

жозеп боррель

мария захарова

брюссель

еврокомиссия

нато

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751259_0:80:3357:1968_1920x0_80_0_0_23368de72d033634ae63c75c1fa4d096.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Недавний доклад Евросоюза по перспективам развития отношений с Россией не может быть основой для дальнейшего взаимодействия Москвы и Брюсселя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Еврокомиссия и глава евродипломатии Жозеп Боррель подготовили доклад по отношениям с Россией. В нем они, в частности, предложили использовать в отношении РФ новую стратегию, которая бы сочетала три принципа: дистанцирование, давление и диалог по интересным для Евросоюза вопросам."Подобные принципы, разумеется, не могут служить основой для конструктивных стабильных отношений между Россией и Евросоюзом, вывода их за рамки ситуативного взаимодействия и тем более для построения в будущем обновленного партнерства", - сказала Захарова на брифинге в Москве.По ее словам, предложения, указанные в докладе ЕС, уже звучали и ранее. "Эта "триада" была ранее озвучена господином Боррелем по итогам визита в Москву в феврале текущего года и сформулирована абсолютно в духе риторики холодной войны, когда пресловутое сдерживание было возведено в абсолют", - отметила официальный представитель МИД РФ.Она указала, что в докладе ЕС тиражируется, в частности, миф "об угрозе с востока". Эта риторика ранее звучала в заявлениях НАТО, что, по мнению Захаровой, подтверждает тезис о том, что альянс "все больше и больше изничтожает самостоятельность Евросоюза"."Кочующие из документа в документ постулаты о нашей стране не имеют ничего общего ни с государственной политикой нашей страны, ни с интересами граждан нашей страны", - подчеркнула она.Москва готова работать с ЕС на равноправной основе, если в Брюсселе появится для этого политическая воля, добавила Мария Захарова."Философия доклада свидетельствует о том, что многим в ЕС хотелось бы... выстраивать взаимодействие только на основе своих единственно верных убеждений. Так не пойдет", - сказала Захарова на брифинге."Мы открыты к взаимодействию с ЕС, но на равноправной и на взаимоуважительной основе. Мы не намерены избегать кропотливой работы по поиску точек соприкосновения в интересах всех жителей европейского континента... Готовы к совместной работе в этих областях, если в Брюсселе созреет для этого политическая воля", - отметила она.

https://ria.ru/20210531/lavrov-1734891527.html

https://ria.ru/20210615/dialog-1737127323.html

брюссель

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, мария захарова, брюссель, еврокомиссия, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире