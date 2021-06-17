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МИД назвал доклад ЕС о политике в отношении России идеологизированным
МИД назвал доклад ЕС о политике в отношении России идеологизированным - РИА Новости, 17.06.2021
МИД назвал доклад ЕС о политике в отношении России идеологизированным
Недавний доклад Евросоюза по перспективам развития отношений с Россией не может быть основой для дальнейшего взаимодействия Москвы и Брюсселя, заявила... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T16:01
2021-06-17T16:21
жозеп боррель
мария захарова
брюссель
еврокомиссия
нато
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Недавний доклад Евросоюза по перспективам развития отношений с Россией не может быть основой для дальнейшего взаимодействия Москвы и Брюсселя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Еврокомиссия и глава евродипломатии Жозеп Боррель подготовили доклад по отношениям с Россией. В нем они, в частности, предложили использовать в отношении РФ новую стратегию, которая бы сочетала три принципа: дистанцирование, давление и диалог по интересным для Евросоюза вопросам."Подобные принципы, разумеется, не могут служить основой для конструктивных стабильных отношений между Россией и Евросоюзом, вывода их за рамки ситуативного взаимодействия и тем более для построения в будущем обновленного партнерства", - сказала Захарова на брифинге в Москве.По ее словам, предложения, указанные в докладе ЕС, уже звучали и ранее. "Эта "триада" была ранее озвучена господином Боррелем по итогам визита в Москву в феврале текущего года и сформулирована абсолютно в духе риторики холодной войны, когда пресловутое сдерживание было возведено в абсолют", - отметила официальный представитель МИД РФ.Она указала, что в докладе ЕС тиражируется, в частности, миф "об угрозе с востока". Эта риторика ранее звучала в заявлениях НАТО, что, по мнению Захаровой, подтверждает тезис о том, что альянс "все больше и больше изничтожает самостоятельность Евросоюза"."Кочующие из документа в документ постулаты о нашей стране не имеют ничего общего ни с государственной политикой нашей страны, ни с интересами граждан нашей страны", - подчеркнула она.Москва готова работать с ЕС на равноправной основе, если в Брюсселе появится для этого политическая воля, добавила Мария Захарова."Философия доклада свидетельствует о том, что многим в ЕС хотелось бы... выстраивать взаимодействие только на основе своих единственно верных убеждений. Так не пойдет", - сказала Захарова на брифинге."Мы открыты к взаимодействию с ЕС, но на равноправной и на взаимоуважительной основе. Мы не намерены избегать кропотливой работы по поиску точек соприкосновения в интересах всех жителей европейского континента... Готовы к совместной работе в этих областях, если в Брюсселе созреет для этого политическая воля", - отметила она.
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жозеп боррель, мария захарова, брюссель, еврокомиссия, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире
МИД назвал доклад ЕС о политике в отношении России идеологизированным
16:01 17.06.2021 (обновлено: 16:21 17.06.2021)
 
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© AP Photo / Virginia Mayo

МИД назвал доклад Евросоюза о политике в отношении России идеологизированным

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Недавний доклад Евросоюза по перспективам развития отношений с Россией не может быть основой для дальнейшего взаимодействия Москвы и Брюсселя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Еврокомиссия и глава евродипломатии Жозеп Боррель подготовили доклад по отношениям с Россией. В нем они, в частности, предложили использовать в отношении РФ новую стратегию, которая бы сочетала три принципа: дистанцирование, давление и диалог по интересным для Евросоюза вопросам.
"Подобные принципы, разумеется, не могут служить основой для конструктивных стабильных отношений между Россией и Евросоюзом, вывода их за рамки ситуативного взаимодействия и тем более для построения в будущем обновленного партнерства", - сказала Захарова на брифинге в Москве.

"Содержание доклада идеологизировано. Его трудно назвать осмыслением коренных интересов европейцев в преломлении отношений с Россией", - добавила она.

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По ее словам, предложения, указанные в докладе ЕС, уже звучали и ранее. "Эта "триада" была ранее озвучена господином Боррелем по итогам визита в Москву в феврале текущего года и сформулирована абсолютно в духе риторики холодной войны, когда пресловутое сдерживание было возведено в абсолют", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Она указала, что в докладе ЕС тиражируется, в частности, миф "об угрозе с востока". Эта риторика ранее звучала в заявлениях НАТО, что, по мнению Захаровой, подтверждает тезис о том, что альянс "все больше и больше изничтожает самостоятельность Евросоюза".
"Кочующие из документа в документ постулаты о нашей стране не имеют ничего общего ни с государственной политикой нашей страны, ни с интересами граждан нашей страны", - подчеркнула она.
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Москва готова работать с ЕС на равноправной основе, если в Брюсселе появится для этого политическая воля, добавила Мария Захарова.
"Философия доклада свидетельствует о том, что многим в ЕС хотелось бы... выстраивать взаимодействие только на основе своих единственно верных убеждений. Так не пойдет", - сказала Захарова на брифинге.
"Мы открыты к взаимодействию с ЕС, но на равноправной и на взаимоуважительной основе. Мы не намерены избегать кропотливой работы по поиску точек соприкосновения в интересах всех жителей европейского континента... Готовы к совместной работе в этих областях, если в Брюсселе созреет для этого политическая воля", - отметила она.
 
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