https://ria.ru/20210617/ekokontrol-1737351526.html
В Оренбуржье создают систему экоконтроля
В Оренбуржье создают систему экоконтроля - РИА Новости, 17.06.2021
В Оренбуржье создают систему экоконтроля
В Оренбуржье формируют систему экологического контроля, в которую уже вошли 43 пункта, расположенные рядом с местами добычи, переработки и перевалки... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T10:22
2021-06-17T10:22
2021-06-17T10:22
оренбургская область
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. В Оренбуржье формируют систему экологического контроля, в которую уже вошли 43 пункта, расположенные рядом с местами добычи, переработки и перевалки нефтепродуктов, сообщил губернатор области Денис Паслер на совещании по экологии регионов, которое накануне прошло в Самаре."На сегодняшний день в единую систему собраны 43 пункта, расположенные рядом с местами добычи, переработки и перевалки нефтепродуктов. В онлайн-режиме отслеживаем источники выбросов, подключаем при необходимости государственные и правоохранительные органы. В результате целый ряд предприятий уже провели модернизацию, рассчитанную на снижение негативного влияния на окружающую среду", - сказал глава региона.Он отметил, что за десять лет в рамках проекта "Чистый воздух" региону удалось снизить выбросы в Медногорске в десять раз. "Продолжаем системную ликвидацию свалок: только за прошлый год ликвидировали более 370. Еще одно направление работы – подготовка программы по сохранению экосистемы Урала. До конца года мы рассчитываем её защитить на межгосударственном уровне и приступить к практической реализации", - сказал Паслер.
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денис паслер
ОРЕНБУРГ, 17 июн – РИА Новости
. В Оренбуржье формируют систему экологического контроля, в которую уже вошли 43 пункта, расположенные рядом с местами добычи, переработки и перевалки нефтепродуктов, сообщил губернатор области Денис Паслер
на совещании по экологии регионов, которое накануне прошло в Самаре.
"На сегодняшний день в единую систему собраны 43 пункта, расположенные рядом с местами добычи, переработки и перевалки нефтепродуктов. В онлайн-режиме отслеживаем источники выбросов, подключаем при необходимости государственные и правоохранительные органы. В результате целый ряд предприятий уже провели модернизацию, рассчитанную на снижение негативного влияния на окружающую среду", - сказал глава региона.
Он отметил, что за десять лет в рамках проекта "Чистый воздух" региону удалось снизить выбросы в Медногорске в десять раз.
"Продолжаем системную ликвидацию свалок: только за прошлый год ликвидировали более 370. Еще одно направление работы – подготовка программы по сохранению экосистемы Урала. До конца года мы рассчитываем её защитить на межгосударственном уровне и приступить к практической реализации", - сказал Паслер.