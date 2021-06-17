https://ria.ru/20210617/ekokontrol-1737351526.html

В Оренбуржье создают систему экоконтроля

В Оренбуржье создают систему экоконтроля - РИА Новости, 17.06.2021

В Оренбуржье создают систему экоконтроля

В Оренбуржье формируют систему экологического контроля, в которую уже вошли 43 пункта, расположенные рядом с местами добычи, переработки и перевалки... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T10:22

2021-06-17T10:22

2021-06-17T10:22

оренбургская область

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. В Оренбуржье формируют систему экологического контроля, в которую уже вошли 43 пункта, расположенные рядом с местами добычи, переработки и перевалки нефтепродуктов, сообщил губернатор области Денис Паслер на совещании по экологии регионов, которое накануне прошло в Самаре."На сегодняшний день в единую систему собраны 43 пункта, расположенные рядом с местами добычи, переработки и перевалки нефтепродуктов. В онлайн-режиме отслеживаем источники выбросов, подключаем при необходимости государственные и правоохранительные органы. В результате целый ряд предприятий уже провели модернизацию, рассчитанную на снижение негативного влияния на окружающую среду", - сказал глава региона.Он отметил, что за десять лет в рамках проекта "Чистый воздух" региону удалось снизить выбросы в Медногорске в десять раз. "Продолжаем системную ликвидацию свалок: только за прошлый год ликвидировали более 370. Еще одно направление работы – подготовка программы по сохранению экосистемы Урала. До конца года мы рассчитываем её защитить на межгосударственном уровне и приступить к практической реализации", - сказал Паслер.

https://ria.ru/20210604/zavod-1735615049.html

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2021

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денис паслер