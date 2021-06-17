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Экипаж "Шэньчжоу-12" перешел в основной отсек орбитальной станции

Экипаж "Шэньчжоу-12" перешел в основной отсек орбитальной станции - РИА Новости, 17.06.2021

Экипаж "Шэньчжоу-12" перешел в основной отсек орбитальной станции

Три члена экипажа пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12" после стыковки перешли в основной отсек "Тяньхэ" орбитальной станции "Тяньгун", став первыми китайцами,... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T14:16

2021-06-17T14:16

2021-06-17T14:24

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ганьсу

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ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Три члена экипажа пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12" после стыковки перешли в основной отсек "Тяньхэ" орбитальной станции "Тяньгун", став первыми китайцами, которые зашли на свою собственную космическую станцию, говорится в сообщении китайской программы пилотируемых полетов.Ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с пилотируемым кораблем "Шэньчжоу-12" стартовала в четверг в 9.22 по местному времени (4.22 мск) с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.В состав экипажа корабля вошли тайконавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо."Шэньчжоу-12" после запуска успешно вышел на заданную орбиту и в 15.54 (10.54 мск) выполнил автономное сближение и быструю стыковку с передним портом основного модуля "Тяньхэ", образуя общую конструкцию с главным отсеком станции и грузовым кораблем "Тяньчжоу-2", который был отправлен ранее.После стыковки в 18.48 по пекинскому времени (13.48 мск) трое космонавтов посадочного модуля перешли в орбитальный отсек. Экипаж проведет на станции три месяца и вернется на Землю на борту возвращаемой капсулы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, ганьсу, космос - риа наука, китай, в мире