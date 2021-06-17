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Экипаж "Шэньчжоу-12" перешел в основной отсек орбитальной станции
Экипаж "Шэньчжоу-12" перешел в основной отсек орбитальной станции - РИА Новости, 17.06.2021
Экипаж "Шэньчжоу-12" перешел в основной отсек орбитальной станции
Три члена экипажа пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12" после стыковки перешли в основной отсек "Тяньхэ" орбитальной станции "Тяньгун", став первыми китайцами,... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T14:16
2021-06-17T14:24
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ганьсу
космос - риа наука
китай
в мире
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ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Три члена экипажа пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12" после стыковки перешли в основной отсек "Тяньхэ" орбитальной станции "Тяньгун", став первыми китайцами, которые зашли на свою собственную космическую станцию, говорится в сообщении китайской программы пилотируемых полетов.Ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с пилотируемым кораблем "Шэньчжоу-12" стартовала в четверг в 9.22 по местному времени (4.22 мск) с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.В состав экипажа корабля вошли тайконавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо."Шэньчжоу-12" после запуска успешно вышел на заданную орбиту и в 15.54 (10.54 мск) выполнил автономное сближение и быструю стыковку с передним портом основного модуля "Тяньхэ", образуя общую конструкцию с главным отсеком станции и грузовым кораблем "Тяньчжоу-2", который был отправлен ранее.После стыковки в 18.48 по пекинскому времени (13.48 мск) трое космонавтов посадочного модуля перешли в орбитальный отсек. Экипаж проведет на станции три месяца и вернется на Землю на борту возвращаемой капсулы.
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земля, ганьсу, космос - риа наука, китай, в мире
Экипаж "Шэньчжоу-12" перешел в основной отсек орбитальной станции
14:16 17.06.2021 (обновлено: 14:24 17.06.2021)
 
© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsЗапуск ракеты-носитель "Чанчжэн-2F" с пилотируемым кораблем "Шэньчжоу-12"
Запуск ракеты-носитель Чанчжэн-2F с пилотируемым кораблем Шэньчжоу-12 - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Члены экипажа корабля "Шэньчжоу-12" перешли в основной отсек орбитальной станции "Тяньгун"

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ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Три члена экипажа пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12" после стыковки перешли в основной отсек "Тяньхэ" орбитальной станции "Тяньгун", став первыми китайцами, которые зашли на свою собственную космическую станцию, говорится в сообщении китайской программы пилотируемых полетов.
Ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с пилотируемым кораблем "Шэньчжоу-12" стартовала в четверг в 9.22 по местному времени (4.22 мск) с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.
В состав экипажа корабля вошли тайконавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо.
"Шэньчжоу-12" после запуска успешно вышел на заданную орбиту и в 15.54 (10.54 мск) выполнил автономное сближение и быструю стыковку с передним портом основного модуля "Тяньхэ", образуя общую конструкцию с главным отсеком станции и грузовым кораблем "Тяньчжоу-2", который был отправлен ранее.
После стыковки в 18.48 по пекинскому времени (13.48 мск) трое космонавтов посадочного модуля перешли в орбитальный отсек. Экипаж проведет на станции три месяца и вернется на Землю на борту возвращаемой капсулы.
 
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