https://ria.ru/20210617/duma-1737350230.html

Депутат от ЕР выделил направления для работы Думы следующего созыва

Депутат от ЕР выделил направления для работы Думы следующего созыва - РИА Новости, 17.06.2021

Депутат от ЕР выделил направления для работы Думы следующего созыва

Замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев выделил основные направления, над которыми предстоит работать депутатам следующего созыва. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T10:10

2021-06-17T10:10

2021-06-17T10:10

андрей исаев

госдума рф

единая россия

политика

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев выделил основные направления, над которыми предстоит работать депутатам следующего созыва."Вот то, что оставляем депутатам следующего созыва: бюджетное выравнивание регионов - это значит дать всем гражданам равный доступ к работе и благам, комплексное развитие сельскохозяйственных территорий, развитие транспортной инфраструктуры", - сообщил он журналистам.Отдельно депутат выделил направление борьбы с бедностью."Это главное направление. Это и развитие адресной социальной помощи, и экономическое развитие в целом", - заявил депутат.Государственная Дума VII созыва заканчивает свою работу. Перед последним пленарным заседанием депутаты поделились мнением об итогах работы.Единый день голосования назначен на 19 сентября.

https://ria.ru/20210609/medvedev-1736321943.html

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андрей исаев, госдума рф, единая россия, политика