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Депутат от ЕР выделил направления для работы Думы следующего созыва
Депутат от ЕР выделил направления для работы Думы следующего созыва - РИА Новости, 17.06.2021
Депутат от ЕР выделил направления для работы Думы следующего созыва
Замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев выделил основные направления, над которыми предстоит работать депутатам следующего созыва. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T10:10
2021-06-17T10:10
андрей исаев
госдума рф
единая россия
политика
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев выделил основные направления, над которыми предстоит работать депутатам следующего созыва."Вот то, что оставляем депутатам следующего созыва: бюджетное выравнивание регионов - это значит дать всем гражданам равный доступ к работе и благам, комплексное развитие сельскохозяйственных территорий, развитие транспортной инфраструктуры", - сообщил он журналистам.Отдельно депутат выделил направление борьбы с бедностью."Это главное направление. Это и развитие адресной социальной помощи, и экономическое развитие в целом", - заявил депутат.Государственная Дума VII созыва заканчивает свою работу. Перед последним пленарным заседанием депутаты поделились мнением об итогах работы.Единый день голосования назначен на 19 сентября.
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андрей исаев, госдума рф, единая россия, политика
Депутат от ЕР выделил направления для работы Думы следующего созыва
10:10 17.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Алексей Исаев назвал основные направления, по которым предстоит работать следующей Думе

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев выделил основные направления, над которыми предстоит работать депутатам следующего созыва.
"Вот то, что оставляем депутатам следующего созыва: бюджетное выравнивание регионов - это значит дать всем гражданам равный доступ к работе и благам, комплексное развитие сельскохозяйственных территорий, развитие транспортной инфраструктуры", - сообщил он журналистам.
Отдельно депутат выделил направление борьбы с бедностью.
"Это главное направление. Это и развитие адресной социальной помощи, и экономическое развитие в целом", - заявил депутат.
Государственная Дума VII созыва заканчивает свою работу. Перед последним пленарным заседанием депутаты поделились мнением об итогах работы.
Единый день голосования назначен на 19 сентября.
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Андрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
 
 
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