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Депутат от ЕР выделил направления для работы Думы следующего созыва
Депутат от ЕР выделил направления для работы Думы следующего созыва - РИА Новости, 17.06.2021
Депутат от ЕР выделил направления для работы Думы следующего созыва
Замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев выделил основные направления, над которыми предстоит работать депутатам следующего созыва. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T10:10
2021-06-17T10:10
2021-06-17T10:10
андрей исаев
госдума рф
единая россия
политика
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев выделил основные направления, над которыми предстоит работать депутатам следующего созыва."Вот то, что оставляем депутатам следующего созыва: бюджетное выравнивание регионов - это значит дать всем гражданам равный доступ к работе и благам, комплексное развитие сельскохозяйственных территорий, развитие транспортной инфраструктуры", - сообщил он журналистам.Отдельно депутат выделил направление борьбы с бедностью."Это главное направление. Это и развитие адресной социальной помощи, и экономическое развитие в целом", - заявил депутат.Государственная Дума VII созыва заканчивает свою работу. Перед последним пленарным заседанием депутаты поделились мнением об итогах работы.Единый день голосования назначен на 19 сентября.
https://ria.ru/20210609/medvedev-1736321943.html
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андрей исаев, госдума рф, единая россия, политика
Депутат от ЕР выделил направления для работы Думы следующего созыва
Алексей Исаев назвал основные направления, по которым предстоит работать следующей Думе
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости.
Замглавы фракции "Единая Россия
" в Госдуме Андрей Исаев
выделил основные направления, над которыми предстоит работать депутатам следующего созыва.
"Вот то, что оставляем депутатам следующего созыва: бюджетное выравнивание регионов - это значит дать всем гражданам равный доступ к работе и благам, комплексное развитие сельскохозяйственных территорий, развитие транспортной инфраструктуры", - сообщил он журналистам.
Отдельно депутат выделил направление борьбы с бедностью.
"Это главное направление. Это и развитие адресной социальной помощи, и экономическое развитие в целом", - заявил депутат.
Государственная Дума VII созыва заканчивает свою работу. Перед последним пленарным заседанием депутаты поделились мнением об итогах работы.
Единый день голосования назначен на 19 сентября.