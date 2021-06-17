https://ria.ru/20210617/dokumenty-1737365921.html

Госдума одобрила перевод всех документов по госзакупкам в электронный вид

Госдума одобрила перевод всех документов по госзакупкам в электронный вид - РИА Новости, 17.06.2021

Госдума одобрила перевод всех документов по госзакупкам в электронный вид

Госдума приняла закон, направленный на упрощение, унификацию и ускорение процесса закупок для государственных и муниципальных нужд, в том числе за счет перевода РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:39

2021-06-17T11:39

2021-06-17T11:39

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антон силуанов

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госдума приняла закон, направленный на упрощение, унификацию и ускорение процесса закупок для государственных и муниципальных нужд, в том числе за счет перевода всех документов по ним полностью в электронный вид.Документ призван упростить порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и исключить участие в госзакупках недобросовестных участников и фирм-"однодневок". А одна из основных новелл касается введения электронного документооборота на всем жизненном цикле закупки: все документы предлагается формировать в электронном виде. Сейчас это доступно только для планирования закупок и отбора подрядчиков.Такие изменения обеспечат прослеживаемость закупок и позволят автоматизировать контроль за ними, сократят издержки участников процесса, в том числе связанные с бумажным документооборотом, пояснял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.Помимо этого, сокращается количество конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с 11 до трех наиболее распространенных и востребованных заказчиками: конкурс, аукцион, запрос котировок. Также сокращаются и требования к извещениям, документациям, заявкам на участие в закупках, исключается цикличность закупок и необходимость составления заказчиком документации о них. В случае отсутствия заявок исключается обязательное продление приёма заявок и проведение новых дополнительных закупочных процедур.Для обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты информации вводятся новые случаи применения закрытых конкурентных способов закупок в ряде случаев, пояснял в среду глава комитета по экономической политике Сергей Жигарев. Это касается закупок вооружений, военной и спецтехники, закупок на проведение работ по исследованию и использованию космического пространства, по созданию космических материалов и технологий, космической техники. Закрытые конкурентные способы будут применяться и при осуществлении закупок ФСО России, Росгвардии, подведомственных им учреждений и предприятий.Закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года, за исключением ряда положений, которые начнут действовать позже.

https://ria.ru/20210604/putin-1735666839.html

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