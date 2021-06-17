https://ria.ru/20210617/dippredstavitelstva-1737335054.html

Белый дом: США и Россия договорились изучить проблемы в работе дипмиссий

Белый дом: США и Россия договорились изучить проблемы в работе дипмиссий - РИА Новости, 17.06.2021

Белый дом: США и Россия договорились изучить проблемы в работе дипмиссий

США и Россия договорились изучить вызовы в работе дипломатических представительств, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T03:20

2021-06-17T03:20

2021-06-17T03:20

саммит путина и байдена

россия

вашингтон

джо байден

владимир путин

москва

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. США и Россия договорились изучить вызовы в работе дипломатических представительств, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.В среду на встрече в Женеве президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов двух стран, которые находятся на консультациях в своих столицах.Первая встреча Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.

https://ria.ru/20210617/smi-1737331186.html

россия

вашингтон

москва

сша

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россия, вашингтон, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире