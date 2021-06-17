Белый дом: США и Россия договорились изучить проблемы в работе дипмиссий
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
США и Россия договорились изучить вызовы в работе диппредставительств, заявили в Белом доме
В среду на встрече в Женеве президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов двух стран, которые находятся на консультациях в своих столицах.
"Мы договорились о важности возвращения наших послов в свои столицы соответственно, и посол (США в РФ Джон - ред.) Салливан, который находится здесь, надеюсь, что уже собрал свой чемодан и возвращается обратно в Москву, и посол (РФ в США Анатолий - ред.) Антонов вернется обратно в Вашингтон. В более широком смысле (договорились - ред.) посмотреть, можем ли справиться с проблемами, которые у нас есть в оказании поддержки нашим дипломатическим миссиям. Есть соглашение поработать над этим", - заявил высокопоставленный представитель администрации США.
Первая встреча Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.