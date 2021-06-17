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Собянин назвал динамику по COVID-19 в Москве огромной

Собянин назвал динамику по COVID-19 в Москве огромной - РИА Новости, 17.06.2021

Собянин назвал динамику по COVID-19 в Москве огромной

В Москве огромная динамика по COVID-19, которую не наблюдали в предыдущие кризисы с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T19:11

2021-06-17T19:11

2021-06-17T19:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Москве огромная динамика по COVID-19, которую не наблюдали в предыдущие кризисы с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее он сообщил, что в считанные дни количество заболевших с 3 тысяч возросло до 7 тысяч."Это, конечно, огромная динамика, которую мы не наблюдали даже в предыдущие всплески заболеваемости", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

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2021

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