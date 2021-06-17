https://ria.ru/20210617/dengi-1737387879.html

Паслер: на борьбу с COVID-19 в Оренбуржье выделено порядка 2 млрд рублей

Паслер: на борьбу с COVID-19 в Оренбуржье выделено порядка 2 млрд рублей - РИА Новости, 17.06.2021

Паслер: на борьбу с COVID-19 в Оренбуржье выделено порядка 2 млрд рублей

На борьбу с COVID-19 в Оренбуржье из федерального бюджета и регионального бюджета было направлено почти 2 миллиарда рублей, передает пресс-служба правительства... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T13:20

2021-06-17T13:20

2021-06-17T14:22

оренбургская область

денис паслер

здоровье - общество

оренбургская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155642/94/1556429439_0:187:2937:1839_1920x0_80_0_0_823e93897f13d1f1decfb6aba4cf3962.jpg

ОРЕНБУРГ, 17 июн - РИА Новости. На борьбу с COVID-19 в Оренбуржье из федерального бюджета и регионального бюджета было направлено почти 2 миллиарда рублей, передает пресс-служба правительства Оренбургской области выдержку из ежегодного отчёта губернатора региона Дениса Паслера перед депутатами областного парламента. В своем докладе, сделанном накануне, он отметил, что в Оренбуржье в кратчайшие сроки смогли перепрофилировать коечный фонд и выстроить систему управления потоками пациентов. Он подчеркнул, что в случае возникновения новых эпидемических угроз, нужное количество коек можно будет развернуть в течение суток.Он сказал, что "почти каждый третий бюджетный рубль в регионе в прошлом году был направлен на здоровье оренбуржцев". Начал работу Орский онкологический диспансер, который жители восточного Оренбуржья ждали 27 лет. Порядка семи тысяч человек уже получили в нем помощь, выполнено больше 600 операций.В регионе стартовало строительство областной детской больницы, стоимость объекта – около шести миллиардов рублей. На сегодня строительная готовность – более 18%, ввод запланирован на 2023 год.Введен в эксплуатацию терапевтический корпус областной клинической больницы, приступили к ремонту следующего. Отремонтированы поликлиники в Гае и Новотроицке. Разработана проектно-сметная документация нового здания областной инфекционной больницы.В 2019 – 2020 годах в области построено 22 новых ФАПа, приобретено 108 автомобилей скорой помощи. Чтобы увеличить доступность медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах, в текущем году куплено 37 передвижных диагностических установок. Причем передвижные ФАПы приступили к работе впервые в области.

https://ria.ru/20210605/ural-1735788447.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер, здоровье - общество, оренбургская область