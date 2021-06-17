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Оренбургская область
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Паслер: на борьбу с COVID-19 в Оренбуржье выделено порядка 2 млрд рублей
Паслер: на борьбу с COVID-19 в Оренбуржье выделено порядка 2 млрд рублей - РИА Новости, 17.06.2021
Паслер: на борьбу с COVID-19 в Оренбуржье выделено порядка 2 млрд рублей
На борьбу с COVID-19 в Оренбуржье из федерального бюджета и регионального бюджета было направлено почти 2 миллиарда рублей, передает пресс-служба правительства... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T13:20
2021-06-17T14:22
оренбургская область
денис паслер
здоровье - общество
оренбургская область
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ОРЕНБУРГ, 17 июн - РИА Новости. На борьбу с COVID-19 в Оренбуржье из федерального бюджета и регионального бюджета было направлено почти 2 миллиарда рублей, передает пресс-служба правительства Оренбургской области выдержку из ежегодного отчёта губернатора региона Дениса Паслера перед депутатами областного парламента. В своем докладе, сделанном накануне, он отметил, что в Оренбуржье в кратчайшие сроки смогли перепрофилировать коечный фонд и выстроить систему управления потоками пациентов. Он подчеркнул, что в случае возникновения новых эпидемических угроз, нужное количество коек можно будет развернуть в течение суток.Он сказал, что "почти каждый третий бюджетный рубль в регионе в прошлом году был направлен на здоровье оренбуржцев". Начал работу Орский онкологический диспансер, который жители восточного Оренбуржья ждали 27 лет. Порядка семи тысяч человек уже получили в нем помощь, выполнено больше 600 операций.В регионе стартовало строительство областной детской больницы, стоимость объекта – около шести миллиардов рублей. На сегодня строительная готовность – более 18%, ввод запланирован на 2023 год.Введен в эксплуатацию терапевтический корпус областной клинической больницы, приступили к ремонту следующего. Отремонтированы поликлиники в Гае и Новотроицке. Разработана проектно-сметная документация нового здания областной инфекционной больницы.В 2019 – 2020 годах в области построено 22 новых ФАПа, приобретено 108 автомобилей скорой помощи. Чтобы увеличить доступность медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах, в текущем году куплено 37 передвижных диагностических установок. Причем передвижные ФАПы приступили к работе впервые в области.
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денис паслер, здоровье - общество, оренбургская область

Паслер: на борьбу с COVID-19 в Оренбуржье выделено порядка 2 млрд рублей

13:20 17.06.2021 (обновлено: 14:22 17.06.2021)
 
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ОРЕНБУРГ, 17 июн - РИА Новости. На борьбу с COVID-19 в Оренбуржье из федерального бюджета и регионального бюджета было направлено почти 2 миллиарда рублей, передает пресс-служба правительства Оренбургской области выдержку из ежегодного отчёта губернатора региона Дениса Паслера перед депутатами областного парламента.
В своем докладе, сделанном накануне, он отметил, что в Оренбуржье в кратчайшие сроки смогли перепрофилировать коечный фонд и выстроить систему управления потоками пациентов. Он подчеркнул, что в случае возникновения новых эпидемических угроз, нужное количество коек можно будет развернуть в течение суток.
"До пандемии в регионе насчитывалось всего 416 коек с кислородной поддержкой. Теперь их больше двух тысяч. Мы оснастили ковид-госпитали диагностическим, реанимационным и лабораторным оборудованием. На федеральные и региональные средства, а также средства социально-экономических партнеров мы приобрели 4,5 тысячи единиц оборудования, а количество КТ увеличили в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом. Это оборудование мы будем также использовать для оказания экстренной и неотложной помощи больным с неинфекционной патологией и ранней диагностики онкологической патологии", - сообщил Паслер, выступая перед депутатами областного парламента.
Он сказал, что "почти каждый третий бюджетный рубль в регионе в прошлом году был направлен на здоровье оренбуржцев". Начал работу Орский онкологический диспансер, который жители восточного Оренбуржья ждали 27 лет. Порядка семи тысяч человек уже получили в нем помощь, выполнено больше 600 операций.
В регионе стартовало строительство областной детской больницы, стоимость объекта – около шести миллиардов рублей. На сегодня строительная готовность – более 18%, ввод запланирован на 2023 год.
Введен в эксплуатацию терапевтический корпус областной клинической больницы, приступили к ремонту следующего. Отремонтированы поликлиники в Гае и Новотроицке. Разработана проектно-сметная документация нового здания областной инфекционной больницы.
"С учетом опыта прошлого года необходимость в современной инфекционной больнице очевидна. Работаем над тем, чтобы стройку начать уже в этом году", - подчеркнул глава региона.
В 2019 – 2020 годах в области построено 22 новых ФАПа, приобретено 108 автомобилей скорой помощи. Чтобы увеличить доступность медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах, в текущем году куплено 37 передвижных диагностических установок. Причем передвижные ФАПы приступили к работе впервые в области.
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