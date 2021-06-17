https://ria.ru/20210617/damiano-1737467849.html
"Выходи за меня": Россиянки атаковали страницу победителя Евровидения
"Выходи за меня": Россиянки атаковали страницу победителя Евровидения - РИА Новости, 17.06.2021
"Выходи за меня": Россиянки атаковали страницу победителя Евровидения
Дамиано Давид, фронтмен итальянской рок-группы Måneskin, которая в этом году победила на песенном конкурсе Евровидение, восхитил российских поклонниц и не... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T19:06
2021-06-17T19:06
2021-06-17T19:10
шоубиз
måneskin
стиль жизни
новости культуры
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737465448_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c6b57db3fb2e8b2dc9d006fa07bc668.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Дамиано Давид, фронтмен итальянской рок-группы Måneskin, которая в этом году победила на песенном конкурсе Евровидение, восхитил российских поклонниц и не только новыми снимками в Instagram. На фотографиях харизматичный итальянец стоит на фоне белой стены в кожаном костюме светло-коричневого цвета, стилизованном под 1970-е годы. Образ Дамиано дополняют массивные серьги, очки с желтыми стеклами, жемчужные бусы и смоки айс. За три часа эта публикация набрала более 850 тысячи лайков и восьми тысяч комментариев, среди которых немало записей от подписчиц из России.Мечты поклонниц о браке с рокером в ближайшее время вряд ли сбудутся, поскольку музыкант не свободен. Дамиано Давид состоит в отношениях с девушкой по имени Джорджа Солери. Известно, что они вместе в 2017 года, а остальные подробности своего романа держат в секрете.
https://ria.ru/20210524/damiano-1733608252.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737465448_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_2684966c24346701d8962226775bc86e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
måneskin, стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Дамиано Давид, фронтмен итальянской рок-группы Måneskin, которая в этом году победила на песенном конкурсе Евровидение, восхитил российских поклонниц и не только новыми снимками в Instagram.
На фотографиях харизматичный итальянец стоит на фоне белой стены в кожаном костюме светло-коричневого цвета, стилизованном под 1970-е годы. Образ Дамиано дополняют массивные серьги, очки с желтыми стеклами, жемчужные бусы и смоки айс.
За три часа эта публикация набрала более 850 тысячи лайков и восьми тысяч комментариев, среди которых немало записей от подписчиц из России.
"Жду 18-летия, чтобы переехать в Италию и выйти замуж за Дамиано", "Ну почему ты такой красивый?", "Женись на мне", "Мужчина мечты", — написали восхищенные красотой рокера россиянки.
Мечты поклонниц о браке с рокером в ближайшее время вряд ли сбудутся, поскольку музыкант не свободен. Дамиано Давид состоит в отношениях с девушкой по имени Джорджа Солери. Известно, что они вместе в 2017 года, а остальные подробности своего романа держат в секрете.