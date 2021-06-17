https://ria.ru/20210617/damiano-1737467849.html

"Выходи за меня": Россиянки атаковали страницу победителя Евровидения

"Выходи за меня": Россиянки атаковали страницу победителя Евровидения - РИА Новости, 17.06.2021

"Выходи за меня": Россиянки атаковали страницу победителя Евровидения

Дамиано Давид, фронтмен итальянской рок-группы Måneskin, которая в этом году победила на песенном конкурсе Евровидение, восхитил российских поклонниц и не... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T19:06

2021-06-17T19:06

2021-06-17T19:10

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Дамиано Давид, фронтмен итальянской рок-группы Måneskin, которая в этом году победила на песенном конкурсе Евровидение, восхитил российских поклонниц и не только новыми снимками в Instagram. На фотографиях харизматичный итальянец стоит на фоне белой стены в кожаном костюме светло-коричневого цвета, стилизованном под 1970-е годы. Образ Дамиано дополняют массивные серьги, очки с желтыми стеклами, жемчужные бусы и смоки айс. За три часа эта публикация набрала более 850 тысячи лайков и восьми тысяч комментариев, среди которых немало записей от подписчиц из России.Мечты поклонниц о браке с рокером в ближайшее время вряд ли сбудутся, поскольку музыкант не свободен. Дамиано Давид состоит в отношениях с девушкой по имени Джорджа Солери. Известно, что они вместе в 2017 года, а остальные подробности своего романа держат в секрете.

https://ria.ru/20210524/damiano-1733608252.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

måneskin, стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды