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Шоубиз
https://ria.ru/20210617/damiano-1737467849.html
"Выходи за меня": Россиянки атаковали страницу победителя Евровидения
"Выходи за меня": Россиянки атаковали страницу победителя Евровидения - РИА Новости, 17.06.2021
"Выходи за меня": Россиянки атаковали страницу победителя Евровидения
Дамиано Давид, фронтмен итальянской рок-группы Måneskin, которая в этом году победила на песенном конкурсе Евровидение, восхитил российских поклонниц и не... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T19:06
2021-06-17T19:10
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Дамиано Давид, фронтмен итальянской рок-группы Måneskin, которая в этом году победила на песенном конкурсе Евровидение, восхитил российских поклонниц и не только новыми снимками в Instagram. На фотографиях харизматичный итальянец стоит на фоне белой стены в кожаном костюме светло-коричневого цвета, стилизованном под 1970-е годы. Образ Дамиано дополняют массивные серьги, очки с желтыми стеклами, жемчужные бусы и смоки айс. За три часа эта публикация набрала более 850 тысячи лайков и восьми тысяч комментариев, среди которых немало записей от подписчиц из России.Мечты поклонниц о браке с рокером в ближайшее время вряд ли сбудутся, поскольку музыкант не свободен. Дамиано Давид состоит в отношениях с девушкой по имени Джорджа Солери. Известно, что они вместе в 2017 года, а остальные подробности своего романа держат в секрете.
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måneskin, стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды

"Выходи за меня": Россиянки атаковали страницу победителя Евровидения

19:06 17.06.2021 (обновлено: 19:10 17.06.2021)
 
© AP Photo / Peter DejongВокалист группы Maneskin (Италия) Дамиано Давид
Вокалист группы Maneskin (Италия) Дамиано Давид - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© AP Photo / Peter Dejong
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Дамиано Давид, фронтмен итальянской рок-группы Måneskin, которая в этом году победила на песенном конкурсе Евровидение, восхитил российских поклонниц и не только новыми снимками в Instagram.
На фотографиях харизматичный итальянец стоит на фоне белой стены в кожаном костюме светло-коричневого цвета, стилизованном под 1970-е годы. Образ Дамиано дополняют массивные серьги, очки с желтыми стеклами, жемчужные бусы и смоки айс.
За три часа эта публикация набрала более 850 тысячи лайков и восьми тысяч комментариев, среди которых немало записей от подписчиц из России.

"Жду 18-летия, чтобы переехать в Италию и выйти замуж за Дамиано", "Ну почему ты такой красивый?", "Женись на мне", "Мужчина мечты", — написали восхищенные красотой рокера россиянки.

Мечты поклонниц о браке с рокером в ближайшее время вряд ли сбудутся, поскольку музыкант не свободен. Дамиано Давид состоит в отношениях с девушкой по имени Джорджа Солери. Известно, что они вместе в 2017 года, а остальные подробности своего романа держат в секрете.
Вокалист группы Maneskin (Италия) Дамиано Давид - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
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Покоритель Евровидения и дамских сердец: что известно о солисте Måneskin
 
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