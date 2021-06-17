https://ria.ru/20210617/byudzhet-1737354284.html

Глава Челябинска "задержалась" в ОАЭ за счет бюджета

Глава Челябинска "задержалась" в ОАЭ за счет бюджета - РИА Новости, 17.06.2021

Глава Челябинска "задержалась" в ОАЭ за счет бюджета

Прокуратура проверит, законна ли оплата из бюджета пребывания в ОАЭ сверх дней, отведенных на обучение, главы Челябинска Натальи Котовой и еще троих чиновников, РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T10:38

2021-06-17T10:38

2021-06-17T10:38

россия

наталья котова

челябинск

челябинская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июн – РИА Новости. Прокуратура проверит, законна ли оплата из бюджета пребывания в ОАЭ сверх дней, отведенных на обучение, главы Челябинска Натальи Котовой и еще троих чиновников, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре надзорного ведомства области.По данным местного портала 74.ru, Котова и два ее заместителя, а также министр экономического развития региона Наталья Лугачева с 31 мая по 4 июня находились в ОАЭ, где проходили обучение по программе эффективного градостроительства. Уточняется, что программа обучения финансируется госкорпорацией ВЭБ.РФ. Также на портале разместили документы – акты выполненных работ турфирмой, где оплаченные даты нахождения чиновников в ОАЭ (в том числе покупка авиабилетов) были другие – с 29 мая по 5 июня."Прокуратурой Челябинской области организована проверка по материалам СМИ о законности расходования бюджетных средств в период командирования должностных лиц администрации Челябинска и исполнительных органов региона", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что в ходе проверки отделом по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области будет дана оценка законности действий и решений органов исполнительной власти.В пресс-службе горадминистрации РИА Новости пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

https://ria.ru/20210616/proisshestvie-1737238671.html

https://ria.ru/20210613/rassledovanie-1736847733.html

россия

челябинск

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, наталья котова, челябинск, челябинская область