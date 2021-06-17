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Глава Челябинска "задержалась" в ОАЭ за счет бюджета
Глава Челябинска "задержалась" в ОАЭ за счет бюджета - РИА Новости, 17.06.2021
Глава Челябинска "задержалась" в ОАЭ за счет бюджета
Прокуратура проверит, законна ли оплата из бюджета пребывания в ОАЭ сверх дней, отведенных на обучение, главы Челябинска Натальи Котовой и еще троих чиновников, РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T10:38
2021-06-17T10:38
2021-06-17T10:38
россия
наталья котова
челябинск
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 июн – РИА Новости. Прокуратура проверит, законна ли оплата из бюджета пребывания в ОАЭ сверх дней, отведенных на обучение, главы Челябинска Натальи Котовой и еще троих чиновников, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре надзорного ведомства области.По данным местного портала 74.ru, Котова и два ее заместителя, а также министр экономического развития региона Наталья Лугачева с 31 мая по 4 июня находились в ОАЭ, где проходили обучение по программе эффективного градостроительства. Уточняется, что программа обучения финансируется госкорпорацией ВЭБ.РФ. Также на портале разместили документы – акты выполненных работ турфирмой, где оплаченные даты нахождения чиновников в ОАЭ (в том числе покупка авиабилетов) были другие – с 29 мая по 5 июня."Прокуратурой Челябинской области организована проверка по материалам СМИ о законности расходования бюджетных средств в период командирования должностных лиц администрации Челябинска и исполнительных органов региона", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что в ходе проверки отделом по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области будет дана оценка законности действий и решений органов исполнительной власти.В пресс-службе горадминистрации РИА Новости пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
https://ria.ru/20210616/proisshestvie-1737238671.html
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россия, наталья котова, челябинск, челябинская область
Глава Челябинска "задержалась" в ОАЭ за счет бюджета
Прокуратура проверит, почему глава Челябинска "задержалась" в ОАЭ за счет бюджета