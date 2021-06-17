https://ria.ru/20210617/bolgariya-1737355482.html

В Болгарии появилась новая маркировка отелей и других объектов туризма

В Болгарии появилась новая маркировка отелей и других объектов туризма - РИА Новости, 17.06.2021

В Болгарии появилась новая маркировка отелей и других объектов туризма

РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:49

2021-06-17T11:49

2021-06-17T11:54

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Туристические объекты Болгарии, у которых вакцинировано 100 процентов персонала, будут отмечены специальными наклейками от министерств туризма и здравоохранения, сообщает АТОР.Первым стал пятизвездочный отель на курорте Албена. Соответствующий стикер ему вручила министр туризма Стела Балтова. Она отметила, что в Албене комплексно подошли к реализации антикоронавирусных мер. Так, находящихся на карантине контактных лиц разместят на специально отведенной вилле (в отдельно стоящем помещении в гостиничном комплексе), где люди, несмотря на изоляцию, смогут продолжить свой отпуск и насладиться отдыхом. Туристов, заболевших COVID-19, также ждут отдельные виллы, где они получат необходимую помощь, еду или смогут приготовить ее самостоятельно.В Албене открыт центр иммунизации, и в среднем на курорте привито от коронавируса 75 процентов всего туристического персонала. Ожидается, что к началу июля прививку от COVID-19 получат все сотрудники гостиниц курорта.Балтова отметила, что принятые там меры "ненавязчивы, но ощутимы". По ее словам, каждый этап пребывания туристов продуман так, чтобы они чувствовали себя в безопасности и защищенности, но в то же время получали удовольствие от отдыха.Главный государственный санитарный врач Ангел Кунчев отметил, что гости теперь смотрят на две вещи – на уровень заболеваемости и уровень иммунизации в стране, куда они собираются на отдых. Поэтому тренд прививочной кампании вслед за Албеной должны подхватить и другие курорты Болгарии.

https://ria.ru/20210521/puteshestviya-1733250859.html

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отдых на море, туризм, отели, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, болгария, вакцинация