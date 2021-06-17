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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210617/bolgariya-1737355482.html
В Болгарии появилась новая маркировка отелей и других объектов туризма
В Болгарии появилась новая маркировка отелей и других объектов туризма - РИА Новости, 17.06.2021
В Болгарии появилась новая маркировка отелей и других объектов туризма
РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:49
2021-06-17T11:54
туризм
отдых на море
туризм
отели
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болгария
вакцинация
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Туристические объекты Болгарии, у которых вакцинировано 100 процентов персонала, будут отмечены специальными наклейками от министерств туризма и здравоохранения, сообщает АТОР.Первым стал пятизвездочный отель на курорте Албена. Соответствующий стикер ему вручила министр туризма Стела Балтова. Она отметила, что в Албене комплексно подошли к реализации антикоронавирусных мер. Так, находящихся на карантине контактных лиц разместят на специально отведенной вилле (в отдельно стоящем помещении в гостиничном комплексе), где люди, несмотря на изоляцию, смогут продолжить свой отпуск и насладиться отдыхом. Туристов, заболевших COVID-19, также ждут отдельные виллы, где они получат необходимую помощь, еду или смогут приготовить ее самостоятельно.В Албене открыт центр иммунизации, и в среднем на курорте привито от коронавируса 75 процентов всего туристического персонала. Ожидается, что к началу июля прививку от COVID-19 получат все сотрудники гостиниц курорта.Балтова отметила, что принятые там меры "ненавязчивы, но ощутимы". По ее словам, каждый этап пребывания туристов продуман так, чтобы они чувствовали себя в безопасности и защищенности, но в то же время получали удовольствие от отдыха.Главный государственный санитарный врач Ангел Кунчев отметил, что гости теперь смотрят на две вещи – на уровень заболеваемости и уровень иммунизации в стране, куда они собираются на отдых. Поэтому тренд прививочной кампании вслед за Албеной должны подхватить и другие курорты Болгарии.
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отдых на море, туризм, отели, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, болгария, вакцинация

В Болгарии появилась новая маркировка отелей и других объектов туризма

11:49 17.06.2021 (обновлено: 11:54 17.06.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Boby Dimitrov / Shot from a small plane Курорт Албена
Курорт Албена - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
CC BY-SA 2.0 / Boby Dimitrov / Shot from a small plane
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Туристические объекты Болгарии, у которых вакцинировано 100 процентов персонала, будут отмечены специальными наклейками от министерств туризма и здравоохранения, сообщает АТОР.
Первым стал пятизвездочный отель на курорте Албена. Соответствующий стикер ему вручила министр туризма Стела Балтова.
Она отметила, что в Албене комплексно подошли к реализации антикоронавирусных мер. Так, находящихся на карантине контактных лиц разместят на специально отведенной вилле (в отдельно стоящем помещении в гостиничном комплексе), где люди, несмотря на изоляцию, смогут продолжить свой отпуск и насладиться отдыхом. Туристов, заболевших COVID-19, также ждут отдельные виллы, где они получат необходимую помощь, еду или смогут приготовить ее самостоятельно.
В Албене открыт центр иммунизации, и в среднем на курорте привито от коронавируса 75 процентов всего туристического персонала. Ожидается, что к началу июля прививку от COVID-19 получат все сотрудники гостиниц курорта.
Балтова отметила, что принятые там меры "ненавязчивы, но ощутимы". По ее словам, каждый этап пребывания туристов продуман так, чтобы они чувствовали себя в безопасности и защищенности, но в то же время получали удовольствие от отдыха.
Главный государственный санитарный врач Ангел Кунчев отметил, что гости теперь смотрят на две вещи – на уровень заболеваемости и уровень иммунизации в стране, куда они собираются на отдых. Поэтому тренд прививочной кампании вслед за Албеной должны подхватить и другие курорты Болгарии.
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