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Омская область
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Омская область вошла в десятку по охвату бизнеса мерами поддержки
Омская область вошла в десятку по охвату бизнеса мерами поддержки - РИА Новости, 17.06.2021
Омская область вошла в десятку по охвату бизнеса мерами поддержки
Омская область вошла в топ-10 регионов по охвату бизнеса мерами поддержки, поставлена задача продлить налоговые льготы, заявил в четверг в отчёте за 2020 год... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T10:35
2021-06-17T10:35
омская область
россия
александр бурков
омская область
экономика
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ОМСК, 17 июн - РИА Новости. Омская область вошла в топ-10 регионов по охвату бизнеса мерами поддержки, поставлена задача продлить налоговые льготы, заявил в четверг в отчёте за 2020 год губернатор Александр Бурков."По оценке Минэкономразвития России, Омская область вошла в топ-10 регионов, которые обеспечили максимальный охват бизнеса мерами поддержки", - отметил Бурков.Так, объем микрофинансирования вырос в три раза по сравнению с 2019 годом, объем поручительств по кредитам – вдвое. В регионе в пандемийный период был разработан и принят пакет налогового стимулирования бизнеса: ставки по "упрощёнке" были снижены до 1 процента и 5 процентов, по налогу на имущество – в 2 раза, стоимость патента уменьшена в 10 раз. Эти льготы власти распространили на весь период с начала 2020 года, а затем продлены на 2021 год.Поддержку получили не только отрасли, признанные пострадавшими на федеральном уровне. На региональном уровне льготы по "упрощенке" предусмотрели ещё по 38 видам деятельности, с текущего года добавили в этот список еще 11 видов, которые ранее работали на ЕНВД. Объем налоговой поддержки, по словам главы региона, превысил миллиард рублей."Поставлена задача подготовить предложения по фиксации не менее чем на три года налоговых льгот по упрощенной системе налогообложения. Считаю, что такая поддержка омскому бизнесу необходима", - отметил губернатор Омской области.
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россия, александр бурков, омская область, экономика
Омская область вошла в десятку по охвату бизнеса мерами поддержки
10:35 17.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк

Омская область вошла в десятку регионов по охвату бизнеса мерами поддержки

Читать ria.ru в
ОМСК, 17 июн - РИА Новости. Омская область вошла в топ-10 регионов по охвату бизнеса мерами поддержки, поставлена задача продлить налоговые льготы, заявил в четверг в отчёте за 2020 год губернатор Александр Бурков.
"По оценке Минэкономразвития России, Омская область вошла в топ-10 регионов, которые обеспечили максимальный охват бизнеса мерами поддержки", - отметил Бурков.
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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Так, объем микрофинансирования вырос в три раза по сравнению с 2019 годом, объем поручительств по кредитам – вдвое. В регионе в пандемийный период был разработан и принят пакет налогового стимулирования бизнеса: ставки по "упрощёнке" были снижены до 1 процента и 5 процентов, по налогу на имущество – в 2 раза, стоимость патента уменьшена в 10 раз. Эти льготы власти распространили на весь период с начала 2020 года, а затем продлены на 2021 год.
Поддержку получили не только отрасли, признанные пострадавшими на федеральном уровне. На региональном уровне льготы по "упрощенке" предусмотрели ещё по 38 видам деятельности, с текущего года добавили в этот список еще 11 видов, которые ранее работали на ЕНВД. Объем налоговой поддержки, по словам главы региона, превысил миллиард рублей.
"Поставлена задача подготовить предложения по фиксации не менее чем на три года налоговых льгот по упрощенной системе налогообложения. Считаю, что такая поддержка омскому бизнесу необходима", - отметил губернатор Омской области.
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Омская областьРоссияАлександр БурковОмская областьЭкономика
 
 
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