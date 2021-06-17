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Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 среди беременных
Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 среди беременных - РИА Новости, 17.06.2021
Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 среди беременных
Количество беременных женщин, заразившихся коронавирусом за последнее время, приближается к 10 тысячам, есть и тяжелые случаи, рассказал в четверг министр... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T19:16
2021-06-17T19:16
2021-06-17T19:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Количество беременных женщин, заразившихся коронавирусом за последнее время, приближается к 10 тысячам, есть и тяжелые случаи, рассказал в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Хочу отметить, что особенностью настоящего периода является вовлечение в число заболевших и беременных женщин. Количество беременных женщин, которых мы сегодня наблюдаем, составляет около 10 тысяч человек", – подчеркнул Мурашко на заседании президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.Также он добавил, что получили распространение и тяжелые случаи заболевания у беременных. Поэтому особое внимание будет уделяться профилактике заражения именно у этой категории граждан."Нашими специалистами рассматривается пакет документов по получению новых научных данных по использованию вакцины "Спутник V" и у беременных женщин. Я думаю, что в ближайшие неделю-полторы решение по использованию вакцины для профилактики заболевания будет вынесено", добавил министр.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 среди беременных
Глава Минздрава Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 среди беременных