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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210617/beremennye-1737472216.html
Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 среди беременных
Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 среди беременных - РИА Новости, 17.06.2021
Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 среди беременных
Количество беременных женщин, заразившихся коронавирусом за последнее время, приближается к 10 тысячам, есть и тяжелые случаи, рассказал в четверг министр... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T19:16
2021-06-17T19:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Количество беременных женщин, заразившихся коронавирусом за последнее время, приближается к 10 тысячам, есть и тяжелые случаи, рассказал в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Хочу отметить, что особенностью настоящего периода является вовлечение в число заболевших и беременных женщин. Количество беременных женщин, которых мы сегодня наблюдаем, составляет около 10 тысяч человек", – подчеркнул Мурашко на заседании президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.Также он добавил, что получили распространение и тяжелые случаи заболевания у беременных. Поэтому особое внимание будет уделяться профилактике заражения именно у этой категории граждан."Нашими специалистами рассматривается пакет документов по получению новых научных данных по использованию вакцины "Спутник V" и у беременных женщин. Я думаю, что в ближайшие неделю-полторы решение по использованию вакцины для профилактики заболевания будет вынесено", добавил министр.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 среди беременных
19:16 17.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк

Глава Минздрава Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 среди беременных

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Количество беременных женщин, заразившихся коронавирусом за последнее время, приближается к 10 тысячам, есть и тяжелые случаи, рассказал в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Хочу отметить, что особенностью настоящего периода является вовлечение в число заболевших и беременных женщин. Количество беременных женщин, которых мы сегодня наблюдаем, составляет около 10 тысяч человек", – подчеркнул Мурашко на заседании президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
Также он добавил, что получили распространение и тяжелые случаи заболевания у беременных. Поэтому особое внимание будет уделяться профилактике заражения именно у этой категории граждан.
"Нашими специалистами рассматривается пакет документов по получению новых научных данных по использованию вакцины "Спутник V" и у беременных женщин. Я думаю, что в ближайшие неделю-полторы решение по использованию вакцины для профилактики заболевания будет вынесено", добавил министр.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
 
 
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