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Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 среди беременных

Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 среди беременных - РИА Новости, 17.06.2021

Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 среди беременных

Количество беременных женщин, заразившихся коронавирусом за последнее время, приближается к 10 тысячам, есть и тяжелые случаи, рассказал в четверг министр... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T19:16

2021-06-17T19:16

2021-06-17T19:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Количество беременных женщин, заразившихся коронавирусом за последнее время, приближается к 10 тысячам, есть и тяжелые случаи, рассказал в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Хочу отметить, что особенностью настоящего периода является вовлечение в число заболевших и беременных женщин. Количество беременных женщин, которых мы сегодня наблюдаем, составляет около 10 тысяч человек", – подчеркнул Мурашко на заседании президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.Также он добавил, что получили распространение и тяжелые случаи заболевания у беременных. Поэтому особое внимание будет уделяться профилактике заражения именно у этой категории граждан."Нашими специалистами рассматривается пакет документов по получению новых научных данных по использованию вакцины "Спутник V" и у беременных женщин. Я думаю, что в ближайшие неделю-полторы решение по использованию вакцины для профилактики заболевания будет вынесено", добавил министр.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество