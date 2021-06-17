https://ria.ru/20210617/belorussiya-1737358024.html

В Кремле заявили о расхождениях между Россией и США по Белоруссии

В Кремле заявили о расхождениях между Россией и США по Белоруссии - РИА Новости, 17.06.2021

В Кремле заявили о расхождениях между Россией и США по Белоруссии

Расхождения между РФ и США отмечаются по теме Белоруссии, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:03

2021-06-17T11:03

2021-06-17T11:03

саммит путина и байдена

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

белоруссия

сша

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Расхождения между РФ и США отмечаются по теме Белоруссии, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Естественно, расхождения по Белоруссии", - сказал Песков в эфире "Эха Москвы", отвечая на вопрос о темах, в которых Владимир Путин и Джо Байден расходятся во взглядах.На встрече президентов РФ и США, которая прошла в Женеве, стало ясно, что сблизить позиции по Белоруссии невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Было констатировано, что это вот то самое место, где, наверное, вряд ли нужно пытаться сблизить позиции - это невозможно", - добавил Песков.

https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html

россия

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, сша, в мире