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В Кремле заявили о расхождениях между Россией и США по Белоруссии
В Кремле заявили о расхождениях между Россией и США по Белоруссии - РИА Новости, 17.06.2021
В Кремле заявили о расхождениях между Россией и США по Белоруссии
Расхождения между РФ и США отмечаются по теме Белоруссии, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:03
2021-06-17T11:03
2021-06-17T11:03
саммит путина и байдена
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сша
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Расхождения между РФ и США отмечаются по теме Белоруссии, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Естественно, расхождения по Белоруссии", - сказал Песков в эфире "Эха Москвы", отвечая на вопрос о темах, в которых Владимир Путин и Джо Байден расходятся во взглядах.На встрече президентов РФ и США, которая прошла в Женеве, стало ясно, что сблизить позиции по Белоруссии невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Было констатировано, что это вот то самое место, где, наверное, вряд ли нужно пытаться сблизить позиции - это невозможно", - добавил Песков.
https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, сша, в мире
В Кремле заявили о расхождениях между Россией и США по Белоруссии
Песков заявил, что Белоруссия - то место, где вряд ли удастся сблизить позиции России и США