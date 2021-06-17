https://ria.ru/20210617/bayden-1737478572.html

В Белом доме назвали встречи Байдена в Европе "необычно продуктивными"

В Белом доме назвали встречи Байдена в Европе "необычно продуктивными" - РИА Новости, 17.06.2021

В Белом доме назвали встречи Байдена в Европе "необычно продуктивными"

Встречи президента Джо Байдена в Европе были "необычно продуктивными и субстантивными, с реальными осязаемыми результатами", заявил советник президента США по... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T19:53

2021-06-17T19:53

2021-06-17T20:01

джейк салливан

нато

евросоюз

джо байден

европа

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Встречи президента Джо Байдена в Европе были "необычно продуктивными и субстантивными, с реальными осязаемыми результатами", заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Это был ряд удивительно продуктивных и насыщенных содержанием саммитов, на которых были достигнуты реальные и осязаемые результаты", - сказал Салливан на брифинге для журналистов.По его словам, "главным итогом стало то, что Джо Байден уверенно и профессионально показал себя в качестве лидера свободного мира".Байден завершил в среду первое зарубежное турне, в ходе которого принял участие в саммите НАТО, саммите ЕС-США и провел первые переговоры с президентом Путиным.

https://ria.ru/20210617/bayden-1737412255.html

европа

сша

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джейк салливан, нато, евросоюз, джо байден, европа, сша, в мире