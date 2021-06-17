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Предправления АТБ: стремимся к лидерству на Востоке России

Предправления АТБ: стремимся к лидерству на Востоке России - РИА Новости, 17.06.2021

Предправления АТБ: стремимся к лидерству на Востоке России

Недавно Банк России объявил о начале приема заявок на покупку санированного им Азиатско-Тихоокеанского банка. Это уже третья попытка найти инвестора для... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:23

2021-06-17T15:23

2021-06-17T15:23

россия

азиатско-тихоокеанский банк

новости компаний - экономика

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Недавно Банк России объявил о начале приема заявок на покупку санированного им Азиатско-Тихоокеанского банка. Это уже третья попытка найти инвестора для крупнейшей финансовой организации на Дальнем Востоке. В АТБ видят интерес со стороны инвесторов, в том числе иностранных. О предстоящей продаже, новой стратегии развития и международном сотрудничестве с азиатскими партнерами в интервью корреспонденту РИА Новости Татьяне Головановой рассказал председатель правления Азиатско-Тихоокеанского банка Алексей Коровин.- ЦБ заявил о сборе заявок на покупку АТБ, оценив эффективную санацию банка. По вашему мнению, третья попытка продажи актива будет удачной? Готов ли сам банк к этой сделке? Во сколько банк может обойтись новому покупателю, учитывая положительные результаты санации, и вхождение банка в топ-50 крупнейших? - Прошло три года с начала санации Азиатско-Тихоокеанского банка, процесс которой начался в апреле 2018 года. За это время удалось привести банк в отличное состояние. В чем это выражается? Не только в том, что мы вошли в топ-50 российских банков. Мы - банк с устойчивой, прибыльной и понятной бизнес-моделью. Мы обслуживаем розничных клиентов, малый и средний бизнес на Дальнем Востоке и в Сибири. У нас диверсифицированная клиентская база. Мы не зависим от какой-то определенной группы клиентов. В этом плане мы комфортно себя чувствуем. А главное, что мы - устойчиво прибыльные. Также банк достаточно эффективно управляется. Коэффициент соотношения расходов к доходам по результатам первых 5 месяцев этого года на уровне 52%. Это очень неплохо для розничного банка. Главное, что это первый случай на рынке, когда банк предлагается на рынке таким акционером как Банк России. С конца апреля по 28 июня проходит этап так называемой финансовой проверки, с нами работают потенциальные инвесторы. Сбор заявок пройдёт с 28 июня по 2 июля. Не вдаваясь в детали, могу сказать, что мы видим очень серьезный интерес со стороны совершенно разных структур, как банковских, так и небанковских, из разных стран. Как команда банка мы рассчитываем, что сделка пройдет в этом году, мы все работаем на это.- Чистая прибыль АТБ за I квартал 2021 года составила 823 миллиона рублей по РСБУ. По многим показателям первый квартал оказался очень хорошим. Какие прогнозы на второй квартал? Какие продукты банка сейчас показывают наибольший рост? - Мы очень довольны результатом I квартала. В целом мы заработали на 87% больше, чем планировали. Во-первых, мы активно кредитовали в этот период: и целевые ссуды, и корпоративный бизнес развивались очень хорошо, быстрее, чем планировалось. С другой стороны, мы немного ужесточили контроль над расходной частью. Вышли на показатель ROE (финансовый показатель эффективности компании) в 18,8%. Часть расходных программ у нас запускается во втором-третьем квартале, поэтому мы ожидаем, что рентабельность капитала будет чуть ниже, чем в I квартале. В целом мы рассчитываем, что по итогам первого полугодия мы заработаем порядка 1,4 миллиарда рублей. Что особенно хорошо удалось? Ипотека развивалась достаточно активно в I квартале. Сейчас мы ожидаем небольшое снижение объемов, в первую очередь, из-за роста ключевой ставки - банкам нужно пересматривать свои амбиции в плане кредитования. Мы тоже пересмотрели и, вероятнее, будем менее агрессивными в ипотечных продуктах. В рознице будем осторожнее с нецелевыми кредитами. В целом же мы очень комфортно себя чувствуем на домашней территории - это Дальний Восток и Сибирь. Там у нас 340 тысяч активных клиентов в рознице и 15,5 тысяч корпоративных клиентов. У нас высокая узнаваемость. Мы один из лучших банков на Востоке страны, но всегда стремимся стать ещё лучше. Поэтому мы наши темпы роста объемов кредитования не сбавляем. В плане пассивов очень хорошо сработали накопительные счета. Например, в апреле, у нас накопительные счета выросли на 21%, при этом в целом по рынку прирост составил около 9%, то есть мы росли примерно вдвое быстрее рынка. Накопительный счет очень удобен для того, чтобы пересидеть сложные времена, посмотреть, как поведёт себя ключевая ставка, приспособиться. Поэтому нашим клиентам этот продукт особенно полюбился. Что касается корпоративного бизнеса, то у нас есть несколько сегментов, которые мы очень любим, и которые очень любят нас. Это золото и рыба. Россия - второй в мире производитель золота после Китая. В стране около 500 компаний, которые занимаются золотодобычей. Есть крупные компании, добывающие рудное золото, а есть те, которые добывают россыпной металл. У рудных обороты в десятки и даже сотни миллионов долларов, таких не более двух десятков в России. Предприятия россыпной добычи - это, как правило, сегмент малого и среднего бизнеса. Их сотни, мы активно с ними сотрудничаем по всей стране, финансируем и покупаем у них металл. У банка центр экспертизы не только в Москве. Наши сотрудники, работающие с драгоценными металлами, присутствуют также в Магадане и Благовещенске: в штате работают специалисты в области геологии и горной инженерии - люди, которые понимают, что такое золото, и как оно производится. Цикл кредитования недропользователей обычно сезонный. Финансирование начинается с конца года и до середины апреля. Сезон добычи продолжается с мая по ноябрь и в этот период предприятия получают выручку и погашают кредиты. В это время клиенты начинают накапливать средства для следующего сезона и активно размещают их на расчетных счетах или в депозитах. Второй наш любимый сегмент - это рыба. У нас центр экспертизы на Камчатке, а наш рыбный кластер – Камчатка, Сахалин и Приморье. Всего на Дальнем Востоке добывается около 70% российской рыбы. А на Камчатке - более 30% всей рыбы в стране. Мы хорошо понимаем этот сегмент. Есть такое понятие - рыбный сезон, поэтому, когда мы кредитуем такие компании, обычно срок кредита составляет до 18 месяцев. Такие предприятия очень надежны, хорошо погашают кредиты, и они позволяют нам в начале года достаточно активно с ними работать. Кроме того, эти предприятия осуществляют экспортную деятельность, в основном, в азиатском направлении. Соответственно, мы обеспечиваем им оперативные расчеты и сопровождение внешнеторговых контрактов. Если смотреть до конца года, то переход Банка России на более высокие ставки означает, что мы тоже будем корректировать наши продукты. Это означает, что депозитные продукты станут более привлекательны. Кредиты тоже останутся привлекательными, но их ждет коррекция. Скорее, это приведет к тому, что надежные клиенты смогут быстрее получать наши финансовые услуги, а клиентам с проблемной кредитной историей придется вежливо говорить "нет". В первую очередь, мы будем смотреть в сторону улучшения риск-менеджмента, понимания, как пандемия в итоге отозвалась на разных клиентских сегментах. В этом ключе и будем перестраивать работу банка.- Как банк прошел через пандемию? Какие "пандемийные" сервисы вы решили оставить и сегодня? Пришлось ли внести коррективы в стратегию развития? - Наши планы в прошлом году, несмотря на пандемию, оставались неизменными. Восток – дело тонкое. Действительно, наш банк комфортно прошел период пандемии, потому что наши клиенты на Дальнем Востоке оказались менее затронуты. Например, цены на золото в прошлом году очень сильно выросли, то есть наши клиенты попросту "озолотились". Такая же ситуация произошла с рыбной отраслью. Мы очень активно работаем с госзаказом, то есть с компаниями, которые занимаются инфраструктурной стройкой, - аэропорты, дороги, мосты. Эти компании тоже жили очень стабильно. Недавно я услышал хорошую фразу: "Пандемия - лучший IT-директор". Действительно, процесс цифровизации ускорился. АТБ многие сервисы перенес в онлайн формат. Например, сейчас наши ипотечные клиенты приезжают в банк только на сделку. Страховка, оценка - все делается дистанционно. Мы вошли в топ-20 банков по ипотеке. Мы росли с низкой базы, но сразу – на сотни процентов. Также у нас были собственные программы для клиентов, которые попали в сложную ситуацию из-за пандемии. Мы обратили внимание, что многие клиенты после отмены всех финансовых послаблений вошли в график платежей. Я бы оценил ситуацию так: сначала, весной 2020 года, все испугались, потом увидели, гречка в магазинах есть, банки стоят, рубль не падает, люди почувствовали себя стабильнее, к концу года снова начали платить и теперь вошли в график. Влияние пандемии на нас было ограниченным, потому что, если говорить о "наших" сегментах в рознице, то мы сфокусированы на массовых и премиальных клиентах. Мы не работаем с нижнемассовым сегментом, считая его высокорискованным, и не работаем с клиентами уровня Private Banking, видя там слишком большую конкуренцию. А вот плюс-минус средний класс прошел пандемию достаточно комфортно. Что касается бизнеса, то наши клиенты заняты либо недропользованием, либо работают в сельском хозяйстве, торговле, фармацевтике. Мы видим, что компании в целом прошли пандемию хорошо.- Новая стратегия развития АТБ. Чему уделяется больше внимания, развитию каких продуктов и сервисов? Какие планы на инвестиционные проекты с корпорациями развития и международное сотрудничество? - Мы себя рассматриваем в качестве локального игрока, но с технологиями ведущих банков страны. Хотим быть ведущим банком Сибири и Дальнего Востока. Мы не занимаемся кредитованием торговых точек, автокредитованием и многим другим. Но у нас есть несколько китов, на которых мы стоим. Это наш розничный бизнес. На Дальнем Востоке мы входим в пятерку лидеров по выдаче ипотеки. В плане корпоративного бизнеса мы хотим быть лучшими для клиентов из сфер недропользования, добычи рыбы и золота. Если говорить о международной стратегии, мы хотим быть приоритетными партнерами для компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. Из наших клиентов порядка 2000 компаний на Дальнем Востоке ведут внешнеэкономическую деятельность. И мы видим в этом большой потенциал. Мы имеем операционное присутствие в 105 городах на Дальнем Востоке и в Сибири, это - наш козырь. Наши сотрудники работают и в Благовещенске, и в Биробиджане, и в Лесосибирске, и во многих других, порой даже неизвестных многим россиянам городах. Для нас очень важен регион Юго-Восточной Азии. Мы активно работаем с Китаем. Порядка 7 китайских банков держат у нас рубли. Мы очень гордимся этим, потому что должно пройти немало времени, чтобы восточные партнеры тебе поверили. Отношения выстраивались годами. Это Япония, Китай, Корея. У нас там много банков-корреспондентов, которые помогают выстроить внешнеторговые цепочки. Мы входим в большинство ассоциаций с китайскими партнерами. В будущем рассчитываем на то, что наши клиенты смогут покупать ценные бумаги, в частности, китайские. Это часть нашей инвестиционной стратегии. АТБ не планирует дальнейшего расширения присутствия в европейской части России. У нас есть офис в Москве, но мы хотим укреплять наше присутствие, открывать новые подразделения в Сибири и на Дальнем Востоке. Треть наших сотрудников работает в нашем родном городе - Благовещенске.- Как повлияли господдержка ипотечных ставок и дальневосточная ипотека на кредитный портфель банка? Есть ли информация о том, сколько семей в Сибири и на Дальнем Востоке улучшили жилищные условия, о средней цене таких квартир, объеме? Многих волнует и то, как льготная ипотека будет функционировать после 1 июля 2021 года, коснется ли она регионов работы АТБ? - Мы участвуем в программе льготного кредитования, которая теперь уже по 7%, а не 6,5%, и в программе для Дальнего Востока по 2%. Обе программы нам интересны, поэтому мы продолжим в них участвовать. По ипотеке для Дальнего Востока мы выдали 662 кредита на 2,5 миллиарда рублей. По ипотеке с господдержкой - около 1,5 миллиардов рублей и 436 ипотечных кредитов.Как мы с вами знаем, льготная программа ипотеки продлена в среднесрочном периоде с небольшим ростом процентной ставки и серьезным ограничением по размеру предоставляемого ипотечного кредита. И в этом случае наш стратегический фокус сработал – средний чек по ипотеке в восточных регионах страны, где мы активно работаем, вполне вписывается в лимиты обновленной государственной программы. В этой связи, мы не ожидаем снижения доступности механизмов жилищного финансирования для наших текущих и будущих клиентов.Что покупают люди? В основном, это жилье эконом- и комфорт классов. Но основу составляют наши собственные ипотечные программы. Мы активно кредитуем вторичное жилье, предлагаем рефинансирование. Большая потребность клиентов была именно в рефинансировании как потребительских кредитов, так и ипотеки. Это сокращает размер платежа и позволяет гражданам легче пройти период жизни в ипотеке. Рыночные программы у нас занимают более 85% объема ипотеки, поэтому мы вполне адаптированы и к более серьезным изменениям антикризисных льготных программ.- И в завершение, какую роль играет "проект АТБ" для вас лично? Проект мне интересен с нескольких сторон: меня привлекает амбициозная задача развития и продажи финансового актива в текущей неопределенной ситуации на мировом рынке. Опыт взаимодействия с Банком России как акционером банка также для меня нов и интересен. Это была моя позиция и во время назначения, она остаётся неизменной и сегодня.

https://ria.ru/20210419/pribyl-1728952364.html

https://ria.ru/20210401/pribyl-1603761831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, азиатско-тихоокеанский банк, новости компаний - экономика