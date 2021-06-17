https://ria.ru/20210617/arktika-1737433607.html

Эксперт объяснил причины арктических страхов США

Эксперт объяснил причины арктических страхов США - РИА Новости, 17.06.2021

Эксперт объяснил причины арктических страхов США

Географические особенности расположения США и России во многом определяют политику этих стран в Арктике, небольшая "форточка" США в Арктику на Аляске диктует... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T16:44

2021-06-17T16:44

2021-06-17T16:44

саммит путина и байдена

россия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Географические особенности расположения США и России во многом определяют политику этих стран в Арктике, небольшая "форточка" США в Арктику на Аляске диктует стремление страны указывать на якобы милитаризацию Российской Арктики и настаивать на свободе мореплавания, пояснил РИА Новости доктор географических наук, директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов.Во время встречи президентов России и США, американский лидер Джо Байден высказал претензию о том, что Россия чрезмерно милитаризирует Арктику. В ответ президент России Владимир Путин заявил, что Москва не принимает претензии о росте военного потенциала в Арктике, поскольку лишь восстанавливает инфраструктуру СССР."У России широкий фасад в Арктике, поэтому у нас и так есть свобода плавания. Нам нужно понимать, как мы будем это контролировать. Я бы сказал, что география страны объясняет многие позиция стран. География значима. Или одна Аляска и маленькая "форточка" в Арктику или огромная Россия вдоль Арктики определяет разные позиция стран, разные интересы... Это многое определяет - страхи, фобии, чувства. Очень человеческие чувства", - сказал Пилясов.Эксперт отметил, что военное присутствие России в Арктике - это вековая история."Когда страна ослабевала (Россия - ред.), ослабевало присутствие в Арктике, когда усиливалась, усиливалось присутствие военных, метеорологических служб, технических тоже… Сейчас экономное возвращение происходит. Трилистники (сооружение Минобороны в форме трилистников, компактная платформа военного присутствия), которые возникают на арктических островах - очень ограниченно, на мой взгляд, против того, что нужно и целесообразно. Это важно, потому что это и навигационные вопросы - проводка по Северному морскому пути (СМП)", - сказал Пилясов.Он уточнил, что при более активном использовании СМП соображения безопасности требуют присутствия каких-то населенных пунктов вдоль всего побережья, а не одного поста на тысячу километров."В Арктике эти вопросы тесно переплетены с военными вопросами. Разграничить военных и гражданских в Арктике практически невозможно. В других регионах - это естественно, а здесь естественно другое положение вещей. Это особенность Арктики", - отметил Пилясов.Он пояснил, что США добиваются свободного прохождения по СМП по аналогии со свободным проходом американских, даже военных кораблей в Северо-Западном проходе, который принадлежит Канаде. Между тем, Россия заявляет о своих правах на СМП и рассматривает его как внутреннюю магистраль."Одиночное плавание становится реальностью, без караванной проводки, без ледоколов. И это вызов существующей системе безопасности... Природных причин для военного присутствия России в Арктике больше, чем достаточно. В советское время меньше было причин, потому что лед держал лучше любой воинской части", - уточнил Пилясов.Эксперт пояснил, что страны также высказывают намерение, избегая СМП, проходить еще ближе к полюсу в ничейных водах.

https://ria.ru/20210617/arktika-1737348715.html

https://ria.ru/20210522/arktika-1733436630.html

https://ria.ru/20210527/arktika-1734266024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, арктика, джо байден, владимир путин, сша, в мире