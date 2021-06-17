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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210617/antitela-1737444594.html
В Севастополе будут заселять туристов только с антителами к COVID-19
В Севастополе будут заселять туристов только с антителами к COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021
В Севастополе будут заселять туристов только с антителами к COVID-19
Заселение в гостиницы Севастополя будет возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 или медицинской справки на наличие антител,... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T17:39
2021-06-17T17:40
распространение коронавируса
михаил развожаев
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Заселение в гостиницы Севастополя будет возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 или медицинской справки на наличие антител, сообщил в ходе заседания регионального штаба по предотвращению распространения коронавируса губернатор Михаил Развожаев."Кроме того, предлагаю … в гостиницах, в официальных местах размещения расселять только при наличии сертификата о вакцинировании, который распечатывается на Госуслугах, либо справки о том, что переболел ковидом и есть антитела, которая выдаётся при выписке. Всё остальное размещение в гостиницах ограничить на этот период", – высказал предложение в ходе заседания штаба Развожаев.По рекомендации Роспотребнадзора в Севастополе также вводится запрет на работу общепита, клубов и дискотек с 23.00 до 8.00 (за исключением продажи на вынос), проведение массовых мероприятий. Выпускные вечера разрешат провести исключительно на открытом воздухе и отдельно каждому классу. Людям в возрасте 65 лет и старше рекомендуется соблюдать режим самоизоляции по месту проживания, а работникам курортной сферы и сферы общепита рекомендовано привиться от COVID-19.Решением штаба в четверг дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции были утверждены.За неделю, по данным главы управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, заболеваемость в Севастополе увеличилась в 1,5 раза и в 1,3 раза - госпитализация.До принятых мер в соответствии с указом губернатора в Севастополе действует режим повышенной готовности, который среди прочих мер предусматривает обязательный масочный режим.
https://ria.ru/20210616/ogranicheniya-1737247351.html
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михаил развожаев, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), севастополь
В Севастополе будут заселять туристов только с антителами к COVID-19
17:39 17.06.2021 (обновлено: 17:40 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаВид на набережную из отеля "Севастополь" в Севастополе
Вид на набережную из отеля Севастополь в Севастополе - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

Гостей Севастополя будут заселять только по сертификату о вакцинации или справке об антителах

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Заселение в гостиницы Севастополя будет возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 или медицинской справки на наличие антител, сообщил в ходе заседания регионального штаба по предотвращению распространения коронавируса губернатор Михаил Развожаев.
"Кроме того, предлагаю … в гостиницах, в официальных местах размещения расселять только при наличии сертификата о вакцинировании, который распечатывается на Госуслугах, либо справки о том, что переболел ковидом и есть антитела, которая выдаётся при выписке. Всё остальное размещение в гостиницах ограничить на этот период", – высказал предложение в ходе заседания штаба Развожаев.
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Роспотребнадзор настаивает на ужесточении мер в Крыму из-за COVID-19
По рекомендации Роспотребнадзора в Севастополе также вводится запрет на работу общепита, клубов и дискотек с 23.00 до 8.00 (за исключением продажи на вынос), проведение массовых мероприятий. Выпускные вечера разрешат провести исключительно на открытом воздухе и отдельно каждому классу. Людям в возрасте 65 лет и старше рекомендуется соблюдать режим самоизоляции по месту проживания, а работникам курортной сферы и сферы общепита рекомендовано привиться от COVID-19.
Решением штаба в четверг дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции были утверждены.
За неделю, по данным главы управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, заболеваемость в Севастополе увеличилась в 1,5 раза и в 1,3 раза - госпитализация.
До принятых мер в соответствии с указом губернатора в Севастополе действует режим повышенной готовности, который среди прочих мер предусматривает обязательный масочный режим.
 
Распространение коронавирусаМихаил РазвожаевЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Севастополь
 
 
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