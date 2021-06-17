https://ria.ru/20210617/akter-1737379051.html

Умер актер из фильма "Танцор диско"

Умер актер из фильма "Танцор диско" - РИА Новости, 17.06.2021

Умер актер из фильма "Танцор диско"

Индийский актер и общественный деятель Чандрашекхар умер в возрасте 98 лет в Мумбае, пишет India Today со ссылкой на его родственников. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T12:38

2021-06-17T12:38

2021-06-17T13:35

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Индийский актер и общественный деятель Чандрашекхар умер в возрасте 98 лет в Мумбае, пишет India Today со ссылкой на его родственников.По данным издания, причиной смерти стали возрастные заболевания.Чандрашекхар родился 3 июля 1922 года в Индии. Пик его актерской карьеры пришелся на 50-60-е годы. Он снялся в 172 фильмах. Наибольшую популярность получил после роли в фильме "Танцор диско" (1982).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индия, мумбаи, в мире