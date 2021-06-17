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Умер актер из фильма "Танцор диско"
Умер актер из фильма "Танцор диско" - РИА Новости, 17.06.2021
Умер актер из фильма "Танцор диско"
Индийский актер и общественный деятель Чандрашекхар умер в возрасте 98 лет в Мумбае, пишет India Today со ссылкой на его родственников. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T12:38
2021-06-17T12:38
2021-06-17T13:35
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Индийский актер и общественный деятель Чандрашекхар умер в возрасте 98 лет в Мумбае, пишет India Today со ссылкой на его родственников.По данным издания, причиной смерти стали возрастные заболевания.Чандрашекхар родился 3 июля 1922 года в Индии. Пик его актерской карьеры пришелся на 50-60-е годы. Он снялся в 172 фильмах. Наибольшую популярность получил после роли в фильме "Танцор диско" (1982).
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индия, мумбаи, в мире
Умер актер из фильма "Танцор диско"
12:38 17.06.2021 (обновлено: 13:35 17.06.2021)
Индийский актер Чандрашекхар, сыгравший в фильме "Танцор диско", умер на 98 году жизни