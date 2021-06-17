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В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии"
В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии" - РИА Новости, 17.06.2021
В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии"
Слова главнокомандующего ВС Швеции о России как потенциальном агрессоре служат для оправдания наращивания военного бюджета страны, заявила официальный... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T16:47
2021-06-17T16:47
россия
вс швеции
мария захарова
швеция
стокгольм (город)
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Слова главнокомандующего ВС Швеции о России как потенциальном агрессоре служат для оправдания наращивания военного бюджета страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как рассказала дипломат, что в МИД РФ обратили внимание на высказывание главкома ВС Швеции 12 июня о возросшей угрозе национальной безопасности в связи с тем, что, как он считает, "нельзя исключать сценария вооруженного нападения на страну"."В качестве источника потенциальной агрессии вновь называется Россия. Последнее время мы видим, что такие безосновательные заявления шведского военного руководства отличаются завидной регулярностью, они посвящены необходимости подготовки к войне с Россией", - сказала Захарова на брифинге в четверг."Воспринимаем все это как целенаправленную кампанию по раздуванию по большому счету уже на грани паранойи и фобии в шведском обществе о российской военной угрозе. Видимо, эти мифы об иностранных подводных лодках, которые ассоциированы были с нашей страной в Стокгольмском архипелаге, уже мало кто в них верит. Теперь шведским военным понадобились новые надуманные аргументы для оправдания продолжающегося беспрецедентного даже по меркам холодной войны наращивания военных статей бюджета Швеции", - подчеркнула Захарова."Вызывает сожаление, что главнокомандующий ВС Швеции, как и другие шведские военные чины, не упоминают о том, что Стокгольм уже несколько лет игнорирует предложение России возобновить замороженные по инициативе шведской стороны в 2014 году диалоги по военной линии для укрепления взаимного доверия”, - добавила дипломат.
https://ria.ru/20210606/otvet-1735911378.html
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россия, вс швеции, мария захарова, швеция, стокгольм (город), в мире
В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии"
16:47 17.06.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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В МИД ответили на слова главнокомандующего ВС Швеции о российской "агрессии"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Слова главнокомандующего ВС Швеции о России как потенциальном агрессоре служат для оправдания наращивания военного бюджета страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как рассказала дипломат, что в МИД РФ обратили внимание на высказывание главкома ВС Швеции 12 июня о возросшей угрозе национальной безопасности в связи с тем, что, как он считает, "нельзя исключать сценария вооруженного нападения на страну".
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"В качестве источника потенциальной агрессии вновь называется Россия. Последнее время мы видим, что такие безосновательные заявления шведского военного руководства отличаются завидной регулярностью, они посвящены необходимости подготовки к войне с Россией", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
"Воспринимаем все это как целенаправленную кампанию по раздуванию по большому счету уже на грани паранойи и фобии в шведском обществе о российской военной угрозе. Видимо, эти мифы об иностранных подводных лодках, которые ассоциированы были с нашей страной в Стокгольмском архипелаге, уже мало кто в них верит. Теперь шведским военным понадобились новые надуманные аргументы для оправдания продолжающегося беспрецедентного даже по меркам холодной войны наращивания военных статей бюджета Швеции", - подчеркнула Захарова.
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"Вызывает сожаление, что главнокомандующий ВС Швеции, как и другие шведские военные чины, не упоминают о том, что Стокгольм уже несколько лет игнорирует предложение России возобновить замороженные по инициативе шведской стороны в 2014 году диалоги по военной линии для укрепления взаимного доверия”, - добавила дипломат.
 
РоссияВС ШвецииМария ЗахароваШвецияСтокгольм (город)В мире
 
 
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