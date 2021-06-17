https://ria.ru/20210617/afganistan-1737478978.html

В Пентагоне оценили вероятность усиления террористов в Афганистане

В Пентагоне оценили вероятность усиления террористов в Афганистане - РИА Новости, 17.06.2021

В Пентагоне оценили вероятность усиления террористов в Афганистане

Международным террористическим группировкам в Афганистане, таким как "Аль-Каида"*, потребуются примерно два года на восстановление сил после вывода из страны... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T19:54

2021-06-17T19:54

2021-06-17T19:54

россия

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Международным террористическим группировкам в Афганистане, таким как "Аль-Каида"*, потребуются примерно два года на восстановление сил после вывода из страны американских войск, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.В ходе слушаний в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США его спросили, каковы шансы террористов в Афганистане восстановить силы после окончательного вывода американских войск и когда эти группировки могут вновь начать представлять угрозу для Вашингтона и его союзников."Я бы оценил такую вероятность как среднюю. Хотел бы также отметить, что им потребуется примерно два года, чтобы развить такие возможности", - ответил Остин.В начале июня Центральное командование вооруженных сил США сообщало, что завершило вывод более половины своих войск из Афганистана.Администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября закончит вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210607/afganistan-1736044390.html

https://ria.ru/20210531/nato-1734970316.html

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россия, ллойд остин, аль-каида, министерство обороны сша, доха, талибан, сша, в мире