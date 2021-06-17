https://ria.ru/20210617/afganistan-1737363504.html

Песков рассказал об обсуждении ситуации в Афганистане на саммите в Женеве

Песков рассказал об обсуждении ситуации в Афганистане на саммите в Женеве - РИА Новости, 17.06.2021

Песков рассказал об обсуждении ситуации в Афганистане на саммите в Женеве

Тема Афганистана затрагивалась на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:29

2021-06-17T11:29

2021-06-17T11:29

саммит путина и байдена

россия

джо байден

дмитрий песков

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афганистан

сша

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Тема Афганистана затрагивалась на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции " Эхо Москвы"."Тема затрагивалась... конкретно не расскажу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, просит ли Байден поддержки по Афганистану.

https://ria.ru/20210607/afganistan-1736044390.html

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афганистан

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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, афганистан, сша, в мире