https://ria.ru/20210617/afganistan-1737363504.html
Песков рассказал об обсуждении ситуации в Афганистане на саммите в Женеве
Песков рассказал об обсуждении ситуации в Афганистане на саммите в Женеве - РИА Новости, 17.06.2021
Песков рассказал об обсуждении ситуации в Афганистане на саммите в Женеве
Тема Афганистана затрагивалась на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:29
2021-06-17T11:29
2021-06-17T11:29
саммит путина и байдена
россия
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дмитрий песков
владимир путин
афганистан
сша
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Тема Афганистана затрагивалась на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции " Эхо Москвы"."Тема затрагивалась... конкретно не расскажу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, просит ли Байден поддержки по Афганистану.
https://ria.ru/20210607/afganistan-1736044390.html
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, афганистан, сша, в мире
Песков рассказал об обсуждении ситуации в Афганистане на саммите в Женеве
Песков рассказал об обсуждении Путиным и Байденом ситуации в Афганистане на саммите в Женеве