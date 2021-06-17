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Турция обеспечит безопасность аэропорта Кабула
Турция обеспечит безопасность аэропорта Кабула - РИА Новости, 17.06.2021
Турция обеспечит безопасность аэропорта Кабула
Турция планирует обеспечивать безопасность аэропорта Кабула после ухода США, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T20:04
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джо байден
турция
кабул (город)
сша
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Турция планирует обеспечивать безопасность аэропорта Кабула после ухода США, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.По его словам, об этом говорили президенты двух стран Джо Байден и Тайип Эрдоган на встрече на этой неделе."Они детально обсудили потенциальную миссию по защите аэропорта по мере завершения операции… Президент Эрдоган дал понять, что нужна поддержка, и президент Байден заявил, что эта поддержка будет оказана… Есть приверженность тому, что Турция будет играть ключевую роль в безопасности (кабульского) аэропорта имени Хамида Карзая", - сказал Салливан.По его словам, США также ведут планирование на случай, если Турции не удастся выполнить свои планы в этом отношении.
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джейк салливан, джо байден, турция, кабул (город), сша, в мире
Турция обеспечит безопасность аэропорта Кабула
20:04 17.06.2021 (обновлено: 20:18 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Байден и Эрдоган договорились, что с уходом США Турция обеспечит безопасность аэропорта Кабула

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Турция планирует обеспечивать безопасность аэропорта Кабула после ухода США, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, об этом говорили президенты двух стран Джо Байден и Тайип Эрдоган на встрече на этой неделе.
"Они детально обсудили потенциальную миссию по защите аэропорта по мере завершения операции… Президент Эрдоган дал понять, что нужна поддержка, и президент Байден заявил, что эта поддержка будет оказана… Есть приверженность тому, что Турция будет играть ключевую роль в безопасности (кабульского) аэропорта имени Хамида Карзая", - сказал Салливан.
По его словам, США также ведут планирование на случай, если Турции не удастся выполнить свои планы в этом отношении.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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Джейк СалливанДжо БайденТурцияКабул (город)СШАВ мире
 
 
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