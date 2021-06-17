https://ria.ru/20210617/aeroport-1737480556.html
Турция обеспечит безопасность аэропорта Кабула
Турция обеспечит безопасность аэропорта Кабула - РИА Новости, 17.06.2021
Турция обеспечит безопасность аэропорта Кабула
Турция планирует обеспечивать безопасность аэропорта Кабула после ухода США, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T20:04
2021-06-17T20:04
2021-06-17T20:18
джейк салливан
джо байден
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Турция планирует обеспечивать безопасность аэропорта Кабула после ухода США, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.По его словам, об этом говорили президенты двух стран Джо Байден и Тайип Эрдоган на встрече на этой неделе."Они детально обсудили потенциальную миссию по защите аэропорта по мере завершения операции… Президент Эрдоган дал понять, что нужна поддержка, и президент Байден заявил, что эта поддержка будет оказана… Есть приверженность тому, что Турция будет играть ключевую роль в безопасности (кабульского) аэропорта имени Хамида Карзая", - сказал Салливан.По его словам, США также ведут планирование на случай, если Турции не удастся выполнить свои планы в этом отношении.
https://ria.ru/20210617/afganistan-1737478978.html
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джейк салливан, джо байден, турция, кабул (город), сша, в мире
Турция обеспечит безопасность аэропорта Кабула
20:04 17.06.2021 (обновлено: 20:18 17.06.2021)
Байден и Эрдоган договорились, что с уходом США Турция обеспечит безопасность аэропорта Кабула