https://ria.ru/20210617/aeroport-1737480556.html

Турция обеспечит безопасность аэропорта Кабула

Турция обеспечит безопасность аэропорта Кабула - РИА Новости, 17.06.2021

Турция обеспечит безопасность аэропорта Кабула

Турция планирует обеспечивать безопасность аэропорта Кабула после ухода США, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T20:04

2021-06-17T20:04

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джейк салливан

джо байден

турция

кабул (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Турция планирует обеспечивать безопасность аэропорта Кабула после ухода США, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.По его словам, об этом говорили президенты двух стран Джо Байден и Тайип Эрдоган на встрече на этой неделе."Они детально обсудили потенциальную миссию по защите аэропорта по мере завершения операции… Президент Эрдоган дал понять, что нужна поддержка, и президент Байден заявил, что эта поддержка будет оказана… Есть приверженность тому, что Турция будет играть ключевую роль в безопасности (кабульского) аэропорта имени Хамида Карзая", - сказал Салливан.По его словам, США также ведут планирование на случай, если Турции не удастся выполнить свои планы в этом отношении.

https://ria.ru/20210617/afganistan-1737478978.html

турция

кабул (город)

сша

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джейк салливан, джо байден, турция, кабул (город), сша, в мире