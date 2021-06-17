Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210617/abu-dabi-1737349960.html
Один из эмиратов ОАЭ ввел карантин для россиян
Один из эмиратов ОАЭ ввел карантин для россиян - РИА Новости, 17.06.2021
Один из эмиратов ОАЭ ввел карантин для россиян
РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:43
2021-06-17T11:43
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
абу-даби
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
оаэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/101291/31/1012913162_0:130:2000:1255_1920x0_80_0_0_d7fc454aa36ec3de7aa81c5af9ae79b7.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Столичный эмират ОАЭ – Абу-Даби, который с 22 апреля начал принимать туристов из России без карантина, вновь пересмотрел правила въезда, нашей страны больше нет в "зеленом списке", сообщает АТОР. Туристы из государств, входящих в этот перечень, по прибытии в аэропорту должны предоставить справку на английском языке об отрицательном результате сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета ПЦР-теста на COVID-19. Затем в хабе пройти еще одно платное исследование. Потом (в зависимости от срока пребывания) еще одно или два: на шестой и 12 день.На этой неделе "зеленый список" стран, гражданам которых был разрешен бескарантинный въезд, изменился. Сейчас в нем уже 27 государств, но нет России. Соответственно, наши туристы могут попасть в отели Абу-Даби только на условиях десятидневного карантина с электронным браслетом и платными тестами.Туроператоры получили соответствующую информацию заранее, им пришлось срочно менять отели и рейсы в сегодняшних вылетах. Существующие (немногочисленные) бронирования туров в отели Абу-Даби компании сейчас заменяют на альтернативы в Дубае или других эмиратах, где россиянам не требуется проходить карантин."Процесс облегчает то, что заявок на Абу-Даби немного: во-первых, туристов отпугивала сложная система платных тестов, во-вторых, лето – не самый высокий сезон, — комментирует генеральный директор туркомпании Дмитрий Арутюнов. — С подбором достойных альтернатив в Дубае без доплат проблем не возникает: гостиничный фонд летом не так сильно заполнен, он большой и разнообразный, отельеры дают очень хорошие скидки".При этом в компаниях уточняют, что из-за отсутствия авиасообщения с другими традиционными летними направлениями туры в ОАЭ сейчас пользуются спросом. После объявления о планируемом снятии ограничений в июле росло количество броней и по Абу-Даби. "В данный момент ведем работу с туристами по переброням на отели других эмиратов ОАЭ, согласно их бюджетам. И в то же самое время пытаемся договориться о снятии броней в отелях Абу-Даби без штрафов", – сообщили сотрудники крупного туроператора. Но в целом эксперты уверены, что проблем возникнуть не должно.
https://ria.ru/20210617/strakhovanie-1737215223.html
https://ria.ru/20210608/oae-1736141098.html
россия
абу-даби
оаэ
дубай (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/101291/31/1012913162_78:0:1923:1384_1920x0_80_0_0_8b7f0c88347b272d5193813fd2e15fdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, абу-даби, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, оаэ, дубай (город)

Один из эмиратов ОАЭ ввел карантин для россиян

11:43 17.06.2021
 
© Фото : Sean MendisМечеть шейха Зайда, Абу-Даби
Мечеть шейха Зайда, Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© Фото : Sean Mendis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Столичный эмират ОАЭ – Абу-Даби, который с 22 апреля начал принимать туристов из России без карантина, вновь пересмотрел правила въезда, нашей страны больше нет в "зеленом списке", сообщает АТОР.
Туристы из государств, входящих в этот перечень, по прибытии в аэропорту должны предоставить справку на английском языке об отрицательном результате сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета ПЦР-теста на COVID-19. Затем в хабе пройти еще одно платное исследование. Потом (в зависимости от срока пребывания) еще одно или два: на шестой и 12 день.
На этой неделе "зеленый список" стран, гражданам которых был разрешен бескарантинный въезд, изменился. Сейчас в нем уже 27 государств, но нет России. Соответственно, наши туристы могут попасть в отели Абу-Даби только на условиях десятидневного карантина с электронным браслетом и платными тестами.
Туроператоры получили соответствующую информацию заранее, им пришлось срочно менять отели и рейсы в сегодняшних вылетах. Существующие (немногочисленные) бронирования туров в отели Абу-Даби компании сейчас заменяют на альтернативы в Дубае или других эмиратах, где россиянам не требуется проходить карантин.
"Процесс облегчает то, что заявок на Абу-Даби немного: во-первых, туристов отпугивала сложная система платных тестов, во-вторых, лето – не самый высокий сезон, — комментирует генеральный директор туркомпании Дмитрий Арутюнов. — С подбором достойных альтернатив в Дубае без доплат проблем не возникает: гостиничный фонд летом не так сильно заполнен, он большой и разнообразный, отельеры дают очень хорошие скидки".
Указатель к центру тестирования на Covid-19 в Терминале аэропорта Хитроу, Лондон - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
08:00Туризм
Учесть все риски: как работает туристическая страховка при коронавирусе
При этом в компаниях уточняют, что из-за отсутствия авиасообщения с другими традиционными летними направлениями туры в ОАЭ сейчас пользуются спросом.
После объявления о планируемом снятии ограничений в июле росло количество броней и по Абу-Даби. "В данный момент ведем работу с туристами по переброням на отели других эмиратов ОАЭ, согласно их бюджетам. И в то же самое время пытаемся договориться о снятии броней в отелях Абу-Даби без штрафов", – сообщили сотрудники крупного туроператора. Но в целом эксперты уверены, что проблем возникнуть не должно.
Пляж в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 17:31Туризм
В ОАЭ стоит аномальная для этого времени года жара
 
ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАбу-ДабиТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмОАЭДубай (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:57В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
16:54СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
16:53Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
16:47В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом
16:47В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии"
16:47Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна
16:44Эксперт объяснил причины арктических страхов США
16:41Эрдоган допустил переговоры с Путиным по Зангезурскому коридору
16:37Вирусолог Альтштейн оценил вероятность локдауна в Москве
16:36Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета на въезд на Украину
16:34ГП выявила необоснованный рост цен на продукты в нескольких регионах
16:34Мир в Европе возможен только с Россией, заявил Курц
16:29Главный раввин России призвал евреев прививаться от коронавируса
16:27Суд взыскал 60 тысяч рублей с Милова по иску Пригожина
16:25Американцу Спектору дали четыре года колонии за посредничество во взятке
16:25Байден призвал Россию подумать о "зависимости" от Китая
16:24Ученые объяснили, как возникли сверхмассивные черные дыры
16:24Жителям ростовского Батайска предлагают бонусы за вакцинацию от COVID-19
16:18Перебои со светом из-за непогоды затронули 40 тысяч крымчан
16:14Студенту, которому занизили оценку из-за цвета волос, поставили "отлично"
Лента новостейМолния