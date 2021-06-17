https://ria.ru/20210617/abu-dabi-1737349960.html
Один из эмиратов ОАЭ ввел карантин для россиян
Один из эмиратов ОАЭ ввел карантин для россиян - РИА Новости, 17.06.2021
Один из эмиратов ОАЭ ввел карантин для россиян
РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:43
2021-06-17T11:43
2021-06-17T11:43
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
абу-даби
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
оаэ
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Столичный эмират ОАЭ – Абу-Даби, который с 22 апреля начал принимать туристов из России без карантина, вновь пересмотрел правила въезда, нашей страны больше нет в "зеленом списке", сообщает АТОР. Туристы из государств, входящих в этот перечень, по прибытии в аэропорту должны предоставить справку на английском языке об отрицательном результате сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета ПЦР-теста на COVID-19. Затем в хабе пройти еще одно платное исследование. Потом (в зависимости от срока пребывания) еще одно или два: на шестой и 12 день.На этой неделе "зеленый список" стран, гражданам которых был разрешен бескарантинный въезд, изменился. Сейчас в нем уже 27 государств, но нет России. Соответственно, наши туристы могут попасть в отели Абу-Даби только на условиях десятидневного карантина с электронным браслетом и платными тестами.Туроператоры получили соответствующую информацию заранее, им пришлось срочно менять отели и рейсы в сегодняшних вылетах. Существующие (немногочисленные) бронирования туров в отели Абу-Даби компании сейчас заменяют на альтернативы в Дубае или других эмиратах, где россиянам не требуется проходить карантин."Процесс облегчает то, что заявок на Абу-Даби немного: во-первых, туристов отпугивала сложная система платных тестов, во-вторых, лето – не самый высокий сезон, — комментирует генеральный директор туркомпании Дмитрий Арутюнов. — С подбором достойных альтернатив в Дубае без доплат проблем не возникает: гостиничный фонд летом не так сильно заполнен, он большой и разнообразный, отельеры дают очень хорошие скидки".При этом в компаниях уточняют, что из-за отсутствия авиасообщения с другими традиционными летними направлениями туры в ОАЭ сейчас пользуются спросом. После объявления о планируемом снятии ограничений в июле росло количество броней и по Абу-Даби. "В данный момент ведем работу с туристами по переброням на отели других эмиратов ОАЭ, согласно их бюджетам. И в то же самое время пытаемся договориться о снятии броней в отелях Абу-Даби без штрафов", – сообщили сотрудники крупного туроператора. Но в целом эксперты уверены, что проблем возникнуть не должно.
https://ria.ru/20210617/strakhovanie-1737215223.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, абу-даби, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, оаэ, дубай (город)
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Столичный эмират ОАЭ – Абу-Даби, который с 22 апреля начал принимать туристов из России без карантина, вновь пересмотрел правила въезда, нашей страны больше нет в "зеленом списке", сообщает
АТОР.
Туристы из государств, входящих в этот перечень, по прибытии в аэропорту должны предоставить справку на английском языке об отрицательном результате сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета ПЦР-теста на COVID-19. Затем в хабе пройти еще одно платное исследование. Потом (в зависимости от срока пребывания) еще одно или два: на шестой и 12 день.
На этой неделе "зеленый список" стран, гражданам которых был разрешен бескарантинный въезд, изменился. Сейчас в нем уже 27 государств, но нет России. Соответственно, наши туристы могут попасть в отели Абу-Даби только на условиях десятидневного карантина с электронным браслетом и платными тестами.
Туроператоры получили соответствующую информацию заранее, им пришлось срочно менять отели и рейсы в сегодняшних вылетах. Существующие (немногочисленные) бронирования туров в отели Абу-Даби компании сейчас заменяют на альтернативы в Дубае или других эмиратах, где россиянам не требуется проходить карантин.
"Процесс облегчает то, что заявок на Абу-Даби немного: во-первых, туристов отпугивала сложная система платных тестов, во-вторых, лето – не самый высокий сезон, — комментирует генеральный директор туркомпании Дмитрий Арутюнов. — С подбором достойных альтернатив в Дубае без доплат проблем не возникает: гостиничный фонд летом не так сильно заполнен, он большой и разнообразный, отельеры дают очень хорошие скидки".
При этом в компаниях уточняют, что из-за отсутствия авиасообщения с другими традиционными летними направлениями туры в ОАЭ сейчас пользуются спросом.
После объявления о планируемом снятии ограничений в июле росло количество броней и по Абу-Даби. "В данный момент ведем работу с туристами по переброням на отели других эмиратов ОАЭ, согласно их бюджетам. И в то же самое время пытаемся договориться о снятии броней в отелях Абу-Даби без штрафов", – сообщили сотрудники крупного туроператора. Но в целом эксперты уверены, что проблем возникнуть не должно.