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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/zhurnalisty-1737240899.html
СЖР оценил поведение американских журналистов на встрече Путина и Байдена
СЖР оценил поведение американских журналистов на встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021
СЖР оценил поведение американских журналистов на встрече Путина и Байдена
Американские корреспонденты, устроившие давку перед встречей президентов Владимира Путина и Джо Байдена, предают классические традиции заокеанской журналистики... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T15:21
2021-06-16T15:33
тимур шафир
джо байден
владимир путин
саммит путина и байдена
россия
союз журналистов россии
сша
в мире
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Американские корреспонденты, устроившие давку перед встречей президентов Владимира Путина и Джо Байдена, предают классические традиции заокеанской журналистики и проявляют не только профессиональную, но и общечеловеческую невоспитанность, с такой позицией в разговоре с РИА Новости выступил секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.Ранее американские журналисты устроили давку у входа в зал, где проходит встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена на вилле Ла-Гранж. Попасть внутрь смогли лишь несколько корреспондентов."Здесь сложно что-либо комментировать в рамках не журналистской этики, а общечеловеческой. Наступать коллегам на ноги, отпихивать локтями, пытаться лезть через головы, несмотря на всю важность события, к сожалению, не красит никого: ни простых граждан, ни профессиональных журналистов, ни тем более американских коллег. Очень жаль, что классические традиции американской, заокеанской журналистики, которым сотни лет, даже в таких мелочах мы их все реже видим. Очень жаль", - прокомментировал поведение американских коллег Шафир.При этом ограничение присутствия журналистов американских СМИ или сокращение их численности, по мнению представителя СЖР, ситуации не поможет."Есть определенные протокольные нормативы, которые согласовываются обеими сторонами. Здесь вопрос не ограничения. И один журналист, который всех будет толкать, может устроить черт-те что из любой церемонии. Здесь речь идет, видимо, о невоспитанности", - добавил Шафир.
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60
Давка среди журналистов у входа на виллу Ла Гранж
Давка, неразбериха и даже немного драка: Американцы устроили колоссальную свалку на входе внутрь виллы.
2021-06-16T15:21
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PT0M24S
Должен быть паритет: корреспондент РИА о давке журналистов на саммите
Лишь несколько журналистов смогли попасть на встречу Путина и Байдена в узком составе, передаёт корреспондент РИА Новости. На входе случилась настоящая свалка из журналистов, которая продолжалась больше четверти часа
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видео, тимур шафир, джо байден, владимир путин, россия, союз журналистов россии, сша, в мире
СЖР оценил поведение американских журналистов на встрече Путина и Байдена
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Американские корреспонденты, устроившие давку перед встречей президентов Владимира Путина и Джо Байдена, предают классические традиции заокеанской журналистики и проявляют не только профессиональную, но и общечеловеческую невоспитанность, с такой позицией в разговоре с РИА Новости выступил секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.
2021-06-16T15:21
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PT0M24S
СЖР оценил поведение американских журналистов на встрече Путина и Байдена
15:21 16.06.2021 (обновлено: 15:33 16.06.2021)
 
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, PoolПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool

СЖР прокомментировал устроенную американскими журналистами давку на встрече Путина и Байдена

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Американские корреспонденты, устроившие давку перед встречей президентов Владимира Путина и Джо Байдена, предают классические традиции заокеанской журналистики и проявляют не только профессиональную, но и общечеловеческую невоспитанность, с такой позицией в разговоре с РИА Новости выступил секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.
Ранее американские журналисты устроили давку у входа в зал, где проходит встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена на вилле Ла-Гранж. Попасть внутрь смогли лишь несколько корреспондентов.
"Здесь сложно что-либо комментировать в рамках не журналистской этики, а общечеловеческой. Наступать коллегам на ноги, отпихивать локтями, пытаться лезть через головы, несмотря на всю важность события, к сожалению, не красит никого: ни простых граждан, ни профессиональных журналистов, ни тем более американских коллег. Очень жаль, что классические традиции американской, заокеанской журналистики, которым сотни лет, даже в таких мелочах мы их все реже видим. Очень жаль", - прокомментировал поведение американских коллег Шафир.
При этом ограничение присутствия журналистов американских СМИ или сокращение их численности, по мнению представителя СЖР, ситуации не поможет.
"Есть определенные протокольные нормативы, которые согласовываются обеими сторонами. Здесь вопрос не ограничения. И один журналист, который всех будет толкать, может устроить черт-те что из любой церемонии. Здесь речь идет, видимо, о невоспитанности", - добавил Шафир.
 
Саммит Путина и БайденаТимур ШафирДжо БайденВладимир ПутинРоссияСоюз журналистов РоссииСШАВ мире
 
 
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