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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/zhurnalist-1737256379.html
Американский журналист прокомментировал давку на саммите Путина и Байдена
Американский журналист прокомментировал давку на саммите Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021
Американский журналист прокомментировал давку на саммите Путина и Байдена
Журналист американского президентского пула Анита Кумар заявила, что давка перед началом саммита Владимира Путина и Джо Байдена была самой хаотичной за... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T16:33
2021-06-16T17:16
саммит путина и байдена
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Журналист американского президентского пула Анита Кумар заявила, что давка перед началом саммита Владимира Путина и Джо Байдена была самой хаотичной за последние десять лет."Журналисты толкались и пихались, кричали друг на друга, чтобы продвинуться, но никто не двигался. После минуты-другой российские работники безопасности вернули на место красную ленту, отделяющую СМИ от лидеров, чтобы попытаться не допустить их к президентам", — говорится в ее сообщении для пула.Кумар также обвинила российских сотрудников службы безопасности в том, что они кричали на журналистов и толкали их."Журналисты и официальные лица Белого дома стали кричать в ответ, что российские работники безопасности должны прекратить до нас дотрагиваться. Меня толкнули много раз, почти сбили с ног, поскольку многие члены пула споткнулись о красную ленту", — написала журналистка.По ее словам, оба президента смотрели на давку и, похоже, были удивлены.Как сообщал корреспондент РИА Новости, только несколько журналистов в итоге смогли попасть в зал к моменту начала встречи Путина и Байдена. Прессу пускали по одному с каждой стороны, но происходило это крайне медленно. Примерно через 15 минут было решено больше никого не пускать, а те, кто прошли внутрь и запечатлели президентов, вернулись обратно на улицу.
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2021-06-16T16:33
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Американский журналист прокомментировал давку на саммите Путина и Байдена
16:33 16.06.2021 (обновлено: 17:16 16.06.2021)
 

Американский журналист назвал давку на саммите Путина и Байдена худшей за десять лет

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ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Журналист американского президентского пула Анита Кумар заявила, что давка перед началом саммита Владимира Путина и Джо Байдена была самой хаотичной за последние десять лет.
"Журналисты толкались и пихались, кричали друг на друга, чтобы продвинуться, но никто не двигался. После минуты-другой российские работники безопасности вернули на место красную ленту, отделяющую СМИ от лидеров, чтобы попытаться не допустить их к президентам", — говорится в ее сообщении для пула.
Кумар также обвинила российских сотрудников службы безопасности в том, что они кричали на журналистов и толкали их.
"Журналисты и официальные лица Белого дома стали кричать в ответ, что российские работники безопасности должны прекратить до нас дотрагиваться. Меня толкнули много раз, почти сбили с ног, поскольку многие члены пула споткнулись о красную ленту", — написала журналистка.
По ее словам, оба президента смотрели на давку и, похоже, были удивлены.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, только несколько журналистов в итоге смогли попасть в зал к моменту начала встречи Путина и Байдена. Прессу пускали по одному с каждой стороны, но происходило это крайне медленно. Примерно через 15 минут было решено больше никого не пускать, а те, кто прошли внутрь и запечатлели президентов, вернулись обратно на улицу.
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