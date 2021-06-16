https://ria.ru/20210616/zhurnalist-1737256379.html

Американский журналист прокомментировал давку на саммите Путина и Байдена

Американский журналист прокомментировал давку на саммите Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021

Американский журналист прокомментировал давку на саммите Путина и Байдена

Журналист американского президентского пула Анита Кумар заявила, что давка перед началом саммита Владимира Путина и Джо Байдена была самой хаотичной за... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T16:33

2021-06-16T16:33

2021-06-16T17:16

саммит путина и байдена

россия

джо байден

владимир путин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737236577_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_5b86789d951ca8a96e0f9b3fe9dc9111.jpg

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Журналист американского президентского пула Анита Кумар заявила, что давка перед началом саммита Владимира Путина и Джо Байдена была самой хаотичной за последние десять лет."Журналисты толкались и пихались, кричали друг на друга, чтобы продвинуться, но никто не двигался. После минуты-другой российские работники безопасности вернули на место красную ленту, отделяющую СМИ от лидеров, чтобы попытаться не допустить их к президентам", — говорится в ее сообщении для пула.Кумар также обвинила российских сотрудников службы безопасности в том, что они кричали на журналистов и толкали их."Журналисты и официальные лица Белого дома стали кричать в ответ, что российские работники безопасности должны прекратить до нас дотрагиваться. Меня толкнули много раз, почти сбили с ног, поскольку многие члены пула споткнулись о красную ленту", — написала журналистка.По ее словам, оба президента смотрели на давку и, похоже, были удивлены.Как сообщал корреспондент РИА Новости, только несколько журналистов в итоге смогли попасть в зал к моменту начала встречи Путина и Байдена. Прессу пускали по одному с каждой стороны, но происходило это крайне медленно. Примерно через 15 минут было решено больше никого не пускать, а те, кто прошли внутрь и запечатлели президентов, вернулись обратно на улицу.

https://ria.ru/20210616/zhurnalisty-1737240899.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Давка среди журналистов у входа на виллу Ла Гранж Давка, неразбериха и даже немного драка: Американцы устроили колоссальную свалку на входе внутрь виллы. 2021-06-16T16:33 true PT0M24S

Должен быть паритет: корреспондент РИА о давке журналистов на саммите Лишь несколько журналистов смогли попасть на встречу Путина и Байдена в узком составе, передаёт корреспондент РИА Новости. На входе случилась настоящая свалка из журналистов, которая продолжалась больше четверти часа 2021-06-16T16:33 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире