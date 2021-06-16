Москалькова прокомментировала инцидент в кризисном центре в Дагестане
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Москалькова послала запрос прокурору Чечни из-за ситуации с вывезенной из Махачкалы женщиной
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова послала запрос прокурору Чеченской республики, чтобы он доложил о ситуации с вывезенной из кризисного центра в Махачкале женщины.
"Вчера я послала запрос прокурору Чеченской республики с тем, чтобы он сообщил о реальной ситуации, и если она подтверждается, то какие меры предпринимаются в Чеченской республике", - сказала Москалькова журналистам.
Ранее правозащитница Светлана Анохина выложила в соцсеть видео с просьбой о помощи. По ее словам, в Дагестане в кризисную квартиру для женщин, нуждающихся в защите и помощи, пытались ворваться местные полицейские вместе с коллегами из Чечни. В соцсетях появилась информация, что полицейские искали жительницу Чечни, сбежавшую в соседний регион. Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что девушка уже вернулась домой из кризисного центра, а сотрудники правоохранительных органов и родственники Тарамовой не совершали неправомерных действий в ее отношении.
Тарамова на встрече с правозащитниками в Грозном заявила, что не помнит, как оказалась в Дагестане. Она добавила, что в настоящее время находится в кругу семьи, на нее не оказывается никакого давления, семья ее поддерживает и успокаивает.